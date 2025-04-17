Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
246,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
198,26
Экономия при брони: -17,24 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,24
Экономия при брони: -14,61 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
243,38
Экономия при брони: -12,99 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
243,50
Экономия при брони: -13,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
243,54
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
207,62
Экономия при брони: -49,44 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
193,09
Экономия при брони: -12,07 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
239,03
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
212,61
Экономия при брони: -54,56 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
239,99
Экономия при брони: -9,72 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
111,75
Экономия при брони: -32,66 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
197,96
Экономия при брони: -16,94 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
122,21
Экономия при брони: -7,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
216,63
Экономия при брони: -58,46 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
200,32
Экономия при брони: -19,94 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
237,63
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
216,46
Экономия при брони: -36,93 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,94
Экономия при брони: -7,30 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
237,52
Экономия при брони: -7,32 грн