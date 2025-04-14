Харьков (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
228,99
Экономия при брони: -7,36 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
237,78
Экономия при брони: -7,64 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
240,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
245,38
Экономия при брони: -14,89 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
253,70
Экономия при брони: -15,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
240,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
222,53
Экономия при брони: -33,89 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
218,60
Экономия при брони: -29,78 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,50
Экономия при брони: -39,27 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
211,36
Экономия при брони: -28,63 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
193,96
Экономия при брони: -12,27 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,82
Экономия при брони: -39,09 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
211,83
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
206,10
Экономия при брони: -3,50 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
240,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
224,02
Экономия при брони: -35,51 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
222,85
Экономия при брони: -34,26 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
224,02
Экономия при брони: -34,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,79
Экономия при брони: -33,28 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
223,70
Экономия при брони: -34,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
201,74
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
186,18
Экономия при брони: -13,67 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,00
Экономия при брони: -15,42 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
240,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
190,11
Экономия при брони: -13,81 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
194,38
Экономия при брони: -14,02 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
106,80
Экономия при брони: -7,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
97,59
Экономия при брони: -3,31 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
97,77
Экономия при брони: -3,31 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,02
Экономия при брони: -23,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
245,86
Экономия при брони: -16,02 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
127,69
Экономия при брони: -8,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
240,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
208,64
Экономия при брони: -16,01 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
212,81
Экономия при брони: -10,16 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
216,99
Экономия при брони: -10,97 грн