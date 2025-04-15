Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
103,98
Экономия при брони: -6,70 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
108,14
Экономия при брони: -9,34 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
216,28
Экономия при брони: -18,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
228,38
Экономия при брони: -26,85 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,78
Экономия при брони: -15,61 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
235,54
Экономия при брони: -10,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
246,00
Экономия при брони: -49,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
215,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,50
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
206,92
Экономия при брони: -8,88 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
220,74
Экономия при брони: -25,89 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
108,27
Экономия при брони: -9,56 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
208,51
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
225,91
Экономия при брони: -55,09 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
192,75
Экономия при брони: -9,33 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
215,55
Экономия при брони: -32,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,94
Экономия при брони: -52,59 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
218,07
Экономия при брони: -47,16 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
218,07
Экономия при брони: -23,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
207,42
Экономия при брони: -40,07 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
215,72
Экономия при брони: -21,02 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
226,09
Экономия при брони: -13,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
197,30
Экономия при брони: -12,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
215,80
Экономия при брони: -21,79 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
235,61
Экономия при брони: -10,77 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
120,69
Экономия при брони: -5,51 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
241,57
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
208,96
Экономия при брони: -24,50 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,24
Экономия при брони: -23,18 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
225,53
Экономия при брони: -27,63 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн