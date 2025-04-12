Комбиспазм® Гастрокомфорт (Combispasm® Gastrocomfort)
Комбиспазм Гастрокомфорт инструкция по применению
Состав
Симетикон - 40 мг
Дицикломина гидрохлорид - 20 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дицикломина гидрохлорид оказывает спазмолитическое действие (устраняет спазм гладких мышц в ЖКТ, боль в животе, связанную с этим спазмом или растяжением стенки ЖКТ) и антисекреторное влияние на экскреторные железы. Действие дицикломина заключается в специфическом антихолинергическом (антимускариновом) действии на холинергические рецепторы, а также непосредственном спазмолитическом действии на гладкие мышцы.
Симетикон является поверхностно-активным веществом, пеногасителем. Механизм действия основан на снижении поверхностного натяжения пузырьков газа, способствует свободному выведению газов из ЖКТ или их абсорбции стенкой кишечника. Симетикон улучшает качество рентгенограмм и сонограмм, обеспечивает лучшее распределение контрастных веществ на слизистой оболочке кишечника.
Фармакокинетика. Дицикломина гидрохлорид при пероральном приеме быстро абсорбируется в ЖКТ, Cmax в плазме крови достигается через 60–90 мин, выводится преимущественно с мочой (79,5% введенной дозы), частично — с калом (8,4%). T½ — 1,8 ч. Средний объем распределения — 3,65 л/кг.
Симетикон в физиологическом и химическом отношении является инертным веществом, он не абсорбируется и выводится в неизмененном виде после прохождения через пищеварительный тракт.
Показания Комбиспазм Гастрокомфорт
лечение при состояниях, сопровождающихся спазмом гладких мышц ЖКТ и метеоризмом, а также связанной с ними абдоминальной боли.
Лечение при спастических состояниях ЖКТ, в том числе при колите, кишечной колике, синдроме раздраженного кишечника, спастическом запоре.
В комплексном лечении при органических заболеваниях ЖКТ при колите, дивертикулите, энтерите, гастрите, пептической язве.
Применение Комбиспазм Гастрокомфорт
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: препарат назначают по 1 таблетке до 4 раз в сутки до или после приема пищи. Максимальная суточная доза составляет 4 таблетки. Продолжительность лечения — до 5 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или другим компонентам препарата, кишечная непроходимость, обструктивные заболевания мочевыводящих путей, аденома предстательной железы с затрудненным мочеиспусканием, почечная недостаточность, обструктивные заболевания ЖКТ, тяжелый язвенный колит или токсический мегаколон, рефлюкс-эзофагит, нестабильное состояние сердечно-сосудистой системы при острых кровотечениях, глаукома, миастения gravis, тиреотоксикоз, сердечная недостаточность.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, потеря вкуса, анорексия, тошнота, рвота, расстройство пищеварения, ощущение вздутия живота, боль в животе, запор.
Со стороны ЦНС: звон в ушах, головная боль, сонливость, слабость, нервозность, психоз, онемение, головокружение, кома, спутанность сознания и/или возбуждение (особенно у лиц пожилого возраста), дискинезия, бессонница, дезориентация, кратковременная потеря памяти, галлюцинации, дизартрия, атаксия, эйфория, неадекватные эмоциональные реакции (выраженность симптомов уменьшается через 12–24 ч после снижения дозы).
Со стороны органа зрения: затуманивание зрения, двоение в глазах, расширение зрачков, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления (кратковременные атропиноподобные эффекты, которые проходят после отмены дицикловерина).
Со стороны кожи/аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая аллергический дерматит, зуд, сыпь, крапивницу, эритему, медикаментозную идиосинкразию, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Со стороны мочеполовой системы: затрудненное мочеиспускание, задержка мочи.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, усиленное сердцебиение.
Со стороны дыхательной системы: одышка, апноэ, заложенность носа.
Другие эффекты: уменьшение потоотделения, заложенность носа, чихание, отек слизистой оболочки горла, подавление лактации.
Особые указания
препарат следует применять с осторожностью пациентам с автономной нейропатией, заболеваниями печени или почек; с язвенным колитом (применение в высоких дозах может вызвать паралитическую непроходимость кишечника и развитие или обострение такого серьезного осложнения, как токсический мегаколон); с АГ, ИБС, застойной сердечной недостаточностью, тахиаритмией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и гипертрофией предстательной железы.
При высокой температуре окружающей среды в период лечения возможен перегрев организма (повышение температуры тела и тепловой удар вследствие уменьшения потоотделения). При появлении соответствующих симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Диарея может быть ранним симптомом неполной кишечной обструкции, особенно у лиц с илеостомой или колостомой. В таких случаях лечение препаратом является необоснованным, а возможно, и вредным.
У лиц с индивидуальной повышенной чувствительностью к антихолинергическим средствам препарат может вызвать такие эффекты со стороны ЦНС, как спутанность сознания, дезориентация, атаксия, повышенная утомляемость, или наоборот — эйфория, возбуждение, бессонница, аффективное состояние. Обычно эти симптомы исчезают в течение 12–24 ч после прекращения применения препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата у беременных не установлена, поэтому его не следует применять в период беременности.
Поскольку дицикломина гидрохлорид проникает в грудное молоко, препарат противопоказан в период кормления грудью.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Дицикломина гидрохлорид может вызвать сонливость и затуманивание зрения. При применении препарата не следует управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
амантадин, антиаритмические лекарственные средства I класса (например хинидин), антигистаминные, антипсихотические препараты (например фенотиазины), бензодиазепины, ингибиторы МАО, наркотические анальгетики (например меперидин), нитраты и нитриты, симпатомиметики, трициклические антидепрессанты и другие препараты с антихолинергической активностью могут усиливать действие или увеличивать выраженность побочных эффектов дицикломина.
Антихолинергические средства, в том числе дицикломин, могут нейтрализовать действие антиглаукомных средств, поэтому препарат следует с осторожностью назначать при повышенном внутриглазном давлении и одновременном применении кортикостероидов.
Антихолинергические средства, в том числе дицикломин, могут изменять всасывание некоторых препаратов в ЖКТ, в частности дигоксина пролонгированного действия, что может вызвать повышение концентрации дигоксина в плазме крови.
Дицикломин может нейтрализовать действие препаратов, изменяющих моторику ЖКТ, таких как метоклопрамид.
Поскольку антацидные средства могут снижать абсорбцию антихолинергических средств, в том числе дицикломина, следует избегать их одновременного применения.
Ингибирующее влияние антихолинергических средств, в том числе дицикломина, на секрецию соляной кислоты в желудке может нейтрализовать препараты, применяемые при лечении пациентов с ахлоргидрией и для исследования желудочной секреции.
Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом.
Передозировка
симптомы: головная боль, тошнота, рвота, сухость во рту, трудности при глотании, затуманивание зрения, расширение зрачков, горячая и сухая кожа, головокружение, тахикардия, изменение частоты дыхания, психомоторное возбуждение. Возможен курареподобный эффект (нервно-мышечная блокада, ощущение слабости в мышцах и паралич).
Лечение: симптоматическое, в первые часы показано вызвать рвоту, промыть желудок.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.