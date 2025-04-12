препарат следует применять с осторожностью пациентам с автономной нейропатией, заболеваниями печени или почек; с язвенным колитом (применение в высоких дозах может вызвать паралитическую непроходимость кишечника и развитие или обострение такого серьезного осложнения, как токсический мегаколон); с АГ, ИБС, застойной сердечной недостаточностью, тахиаритмией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и гипертрофией предстательной железы.

При высокой температуре окружающей среды в период лечения возможен перегрев организма (повышение температуры тела и тепловой удар вследствие уменьшения потоотделения). При появлении соответствующих симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Диарея может быть ранним симптомом неполной кишечной обструкции, особенно у лиц с илеостомой или колостомой. В таких случаях лечение препаратом является необоснованным, а возможно, и вредным.

У лиц с индивидуальной повышенной чувствительностью к антихолинергическим средствам препарат может вызвать такие эффекты со стороны ЦНС, как спутанность сознания, дезориентация, атаксия, повышенная утомляемость, или наоборот — эйфория, возбуждение, бессонница, аффективное состояние. Обычно эти симптомы исчезают в течение 12–24 ч после прекращения применения препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата у беременных не установлена, поэтому его не следует применять в период беременности.

Поскольку дицикломина гидрохлорид проникает в грудное молоко, препарат противопоказан в период кормления грудью.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Дицикломина гидрохлорид может вызвать сонливость и затуманивание зрения. При применении препарата не следует управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.