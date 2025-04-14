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Комбиспазм
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Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Харьков
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
270.0 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
185,41
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
751.7 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
121,66
Экономия при брони:
-1,94 грн
119,72
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Космач, ул. Патриарха Владимира, 4-Б
850.5 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
238,30
Экономия при брони:
-0,58 грн
237,72
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
858.9 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
59,40
Экономия при брони:
-0,04 грн
59,36
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
864.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
185,41
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
671.4 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
721.8 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
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