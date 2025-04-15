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Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Львов
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
93.7 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
60,17
Экономия при брони:
-0,13 грн
60,04
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Космач, ул. Патриарха Владимира, 4-Б
177.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
240,43
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
243.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
121,52
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
672.7 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
185,41
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 16:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
749.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
124,15
грн
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Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
161.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
216.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
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