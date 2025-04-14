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Комбиспазм
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Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Днепр
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
137.5 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
185,41
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
139.8 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
124,15
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
642.4 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
120,23
Экономия при брони:
-0,12 грн
120,11
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Космач, ул. Патриарха Владимира, 4-Б
748.5 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
241,17
Экономия при брони:
-3,74 грн
237,43
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
774.2 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
60,08
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
594.3 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
648.7 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
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