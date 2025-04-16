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Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Николаев
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
143.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
124,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Университетская, 29
279.9 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
116,39
Экономия при брони:
-5,63 грн
110,75
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
451.4 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
120,86
Экономия при брони:
-1,16 грн
119,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Космач, ул. Патриарха Владимира, 4-Б
558.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
240,87
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
608.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
60,27
Экономия при брони:
-0,06 грн
60,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
463.3 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
515.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
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