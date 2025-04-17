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Комбиспазм
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Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Винница
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
198.3 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
120,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Университетская, 29
258.3 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
116,39
Экономия при брони:
-5,63 грн
110,75
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Космач, ул. Патриарха Владимира, 4-Б
287.7 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
241,23
Экономия при брони:
-0,38 грн
240,85
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 40 мин
Калуш, ул. Медицинская, 6
296.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
59,69
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
423.0 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
124,15
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
113.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
168.3 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
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