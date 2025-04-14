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Комбиспазм
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Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Комбиспазм
®
Гастрокомфорт (Combispasm
®
Gastrocomfort)
Одесса
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
254.1 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
124,15
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
303.8 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
185,41
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 13:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
384.6 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
121,58
Экономия при брони:
-1,36 грн
120,22
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Космач, ул. Патриарха Владимира, 4-Б
487.0 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
241,48
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
547.1 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
60,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
550.9 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
185,41
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
427.8 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
475.0 км
Комбиспазм® Гастрокомфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Organosyn Life Sciences
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