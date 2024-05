Фармакодинамика.

Все гормональные методы контрацепции характеризуются очень низким показателем контрацептивных неудач при применении согласно инструкции. Показатель контрацептивных неудач может быть выше, если контрацептивы не применять согласно инструкции (например, пропуск приема таблетки).

Деновель® 30 — это комбинированный пероральный контрацептив (КПК) с этинилэстрадиолом и прогестогеном диеногестом.

Контрацептивное действие препарата Деновель® 30 базируется на взаимодействии разных факторов, важнейшими из которых являются супрессия овуляции и изменение цервикальной секреции.

В ходе клинических исследований, был рассчитан такой индекс Перля:

нескорректированный индекс Перля: 0,454 (верхний 95% доверительный интервал (ДИ): 0,701);

скорректированный индекс Перля: 0,182 (верхний 95% доверительный интервал: 0,358).

Диеногест — производное нортестостерона с аффинностью in vitro к прогестероновым рецепторам, в 10–30 раз меньше, чем у других синтетических прогестогенов. Данные in vivo у животных свидетельствуют о сильной прогестогеновой активности и антиандрогеновой активности. Диеногест не проявляет значительную андрогенную, минералокортикоидную или глюкокортикоидноую активность in vivo.

Доза диеногеста, которая приводит к подавлению овуляции, составляет 1 мг/сут.

При применении высокодозных КПК (50 мкг этинилэстрадиола) снижается риск рака эндометрия и яичников. Касается ли это низкодозных КПК, остается не выясненным.

Фармакокинетика.

Этинилэстрадиол

Адсорбция

При пероральном приеме этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови составляет примерно 67 пг/мл и достигается в течение 1,5–4 часов. В течение всасывания и первого прохождения через печень этинилэстрадиол метаболизируется экстенсивно, что приводит к средней оральной биодоступности примерно 44%.

Распределение

Этинилэстрадиол прочно, однако не специфически связывается с альбумином (98%) и вызывает увеличение сывороточных концентраций глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ). Объем распределения этинилэстрадиола составляет примерно 2,8–8,6 л/кг.

Метаболизм

Этинилэстрадиол подвергается пресистемной конъюгации в слизистой тонкого кишечника и в печени. Этинилэстрадиол метаболизируется главным образом путем ароматического гидроксилирования, однако, дополнительно образуется большое количество гидроксилированных и метилированных метаболитов, среди которых есть как свободные метаболиты, так и конъюгаты с глюкуронидами и сульфатами. Клиренс составляет 2,3–7 мл/мин/кг.

Выведение из организма

Уровень этинилэстрадиола в сыворотке крови снижается двухфазно с периодами полувыведения около 1 часа и 10–20 часов соответственно. Препарат не выводится из организма в неизмененном виде, его метаболиты выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. Период полувыведения метаболитов составляет примерно один день.

Состояние равновесия

Состояние равновесия достигается в течение второй половины цикла применения, когда концентрация этинилэстрадиола в сыворотке крови примерно вдвое выше по сравнению с таковой после приема разовой дозы.

Диеногест

Всасывание

После перорального применения диеногест быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 2,5 ч после однократного приема препарата и составляет 51 нг/мл. Абсолютная биодоступность диеногеста в сочетании с этинилэстрадиолом составляет примерно 96%.

Распределение

Диеногест связывается с альбумином и не связывается с ГСПГ, или глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). Лишь 10% диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% неспецифически связаны с альбумином. Индуцированное этинилэстрадиолом повышение уровня ГСПГ не влияет на связывание диеногеста с белками плазмы крови. Объем распределения диеногеста находится в пределах от 37 до 45 л.

Метаболизм

Диеногест метаболизируется путем гидроксилирования и конъюгации с образованием в основном эндокринологически неактивных метаболитов. Эти метаболиты очень быстро выводятся из плазмы таким образом, что в плазме крови не наблюдается ни одного активного метаболита, а только диеногест в неизмененном виде. Общий клиренс составляет примерно 3,6 л/ч после однократного применения.

Выведение из организма

Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается с периодом полувыведения, который составляет около 9 часов. Лишь незначительное количество диеногеста выводится почками в неизмененном виде. После применения пероральной дозы 0,1 мг/кг массы тела соотношение почечной экскреции к каловой составляет 3:2. Около 86% дозы выводится в течение 6 дней, большая часть, 42% выводится с мочой в первые 24 часа.

Состояние равновесия

Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном применении концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,5 раза, достигая равновесного состояния через 4 дня применения.

Данные доклинических исследований по безопасности

Доклинические исследования этинилэстрадиола и диеногеста обнаружили ожидаемые эстрогеновые и прогестогеновые эффекты.

Результаты стандартных доклинических исследований токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не указывают на существование какого-либо специфического риска для человеческого организма. Однако следует заметить, что половые стероиды могут способствовать росту предварительно существующих определенных гормонозависимых тканей и опухолей.