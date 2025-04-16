Деновель 30 (Dienovel 30)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
353,49
Экономия при брони: -12,59 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
354,41
Экономия при брони: -33,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
354,65
Экономия при брони: -43,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
358,65
Экономия при брони: -47,36 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
335,30
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
343,48
Экономия при брони: -49,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
351,41
Экономия при брони: -40,06 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
345,74
Экономия при брони: -34,39 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
361,39
Экономия при брони: -42,01 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,10
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
348,57
Экономия при брони: -45,95 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
352,23
Экономия при брони: -46,03 грн