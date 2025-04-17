Деновель 30 (Dienovel 30)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -17,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
315,55
Экономия при брони: -9,47 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
353,40
Экономия при брони: -18,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
348,80
Экономия при брони: -50,41 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
346,95
Экономия при брони: -25,63 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн