Деновель 30 (Dienovel 30)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
353,82
Экономия при брони: -26,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
357,71
Экономия при брони: -45,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
363,75
Экономия при брони: -36,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
357,83
Экономия при брони: -31,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина