Деновель 30 (Dienovel 30)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 470 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -12,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
361,50
Экономия при брони: -54,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
349,94
Экономия при брони: -35,85 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
323,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
342,80
Экономия при брони: -10,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
347,73
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
352,40
Экономия при брони: -18,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн