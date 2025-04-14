Деновель 30 (Dienovel 30)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
348,74
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
346,99
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
344,18
Экономия при брони: -23,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
360,43
Экономия при брони: -39,56 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
348,60
Экономия при брони: -27,73 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
342,40
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
358,55
Экономия при брони: -18,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
354,55
Экономия при брони: -20,17 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
346,48
Экономия при брони: -24,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
347,36
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
351,86
Экономия при брони: -17,48 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -11,10 грн