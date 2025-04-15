Деновель 30 (Dienovel 30)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
353,44
Экономия при брони: -31,93 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
353,57
Экономия при брони: -33,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
336,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
342,40
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
333,80
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
323,70
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
317,30
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
350,74
Экономия при брони: -42,08 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
317,30
Экономия при брони: -7,40 грн