Фероксид (Feroxyd)
Фероксид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: железа (III) гидроксид сахарозный комплекс;
1 мл раствора содержит железа (III) гидроксид сахарозный комплекса эквивалентно железа (III) 20 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: коллоидный раствор от коричневого до красно-коричневого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антианемические средства. Препараты железа.
Код АТС В03А С.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Активный компонент сахароза железа состоит из многоядерных центров железа (III) гидроксида, окруженных извне большим количеством нековалентно связанных молекул сахарозы. Вес комплекса составляет среднюю молекулярную массу (мм), которая составляет примерно 43 кД, что является достаточно высоким показателем и не позволяет его выведение почками. Многоядерный центр железа имеет структуру, подобную структуре центра ферритина, который является физиологическим железосодержащим протеином. Комплекс был разработан для обеспечения контролируемым образом усваиваемого железа для транспортировки железа и сохранения протеинов в организме (трансферрин и ферритин соответственно).
После внутривенного применения многоядерный центр железа из комплекса захватывается преимущественно ретикуло-эндотелиальной системой печени, селезенки и костного мозга. На втором этапе железо используется для синтеза гемоглобина, миоглобина и других железосодержащих ферментов или хранится в печени в виде ферритина.
Фармакокинетика.
Распределение
Оценка ферокинетики железа гидроксид сахарозного комплекса, обозначенного 59Fe и 52Fe, проводилась с участием 6 пациентов с анемией и хронической почечной недостаточностью. В течение первых 6–8 часов 52Fe захватывается печенью, селезенкой и костным мозгом. Радиоактивный захвата железа происходит в макрофагах ретикулоэндотелиальной системы селезенки.
После введения здоровым добровольцам разовой дозы препарата, содержащего 100 мг железа, максимальная концентрация железа наблюдалась через 10 минут после введения и достигала среднего значения 538 ммоль/л. Объем распределения центральной камеры хорошо соответствовал объему плазмы (примерно 3 литра).
Метаболизм
После инъекции сахароза почти полностью распадается и многоядерный центр железа захватывается преимущественно ретикуло-эндотелиальной системы печени, селезенки и костного мозга.
В течение 4 недель после введения усвоение железа эритроцитами колеблется от 68 до 97%.
Выведение
Вес железа сахарозного комплекса соответствует средней молекулярной массе (мв), которая составляет примерно 43 кД. Вес комплекса является достаточно большим, чтобы избежать выведения почками. Выведение железа почками в течение первых 4 часов после инъекции 100 мг железа составляло менее 5% дозы. Через 24 часа общая концентрация железа в сыворотке крови уменьшилось до первоначального уровня (перед введением), а выведение сахарозы почками составляло примерно 75% введенной дозы.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов.
До сих пор неизвестно, влияет ли почечная и печеночная недостаточность на фармакологические свойства железа (III) гидроксид сахарозного комплекса (см. раздел «Особенности применения»).
Показания
Дефицит железа у пациентов, которым не могут быть назначены пероральные препараты железа или в случае их неэффективности в следующих случаях:
- непереносимость пероральных препаратов железа;
- наличие воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта (например язвенного колита), которые могут обостряться при терапии пероральными препаратами железа;
- железодефицитные состояния, резистентные к терапии, в случае, когда контроль этих состояний пероральными препаратами железа недостаточен.
Противопоказания
- Анемия, не связанная с дефицитом железа (например гемолитическая анемия, мегалобластная анемия вследствие недостаточности витамина В12, нарушения эритропоэза, гипоплазия костного мозга, анемия, вызванная отравлением свинцом);
- заболевания, сопровождающиеся перенасыщением организма железом (гемосидероз, гемохроматоз) или наследственные нарушения процесса утилизации железа (например сидероахрестическая анемия, кожная порфирия, талассемия);
- существующая гиперчувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата;
- I триместр беременности.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Фероксид показан пациентам, которым не могут быть назначены пероральные препараты железа или в случае их неэффективности. Как другие препараты железа для парентерального применения, препарат Фероксид не следует применять одновременно с железосодержащими пероральными средствами, поскольку абсорбция железа, применяемого внутрь, снижается. Поэтому лечение пероральными препаратами железа следует начинать не ранее чем через 5 дней после последней инъекции Фероксида.
Особенности применения
Внутривенное применение препаратов железа для парентерального введения может привести к возникновению аллергических реакций немедленного типа (анафилактоидных/анафилактических реакций), которые могут быть летальными. Поэтому противоаллергическое лечение необходимо проводить в помещении с соответствующим оборудованием для сердечно-легочной реанимации. Сообщалось о возникновении таких реакций даже в случаях, когда предварительное применение препаратов железа для парентерального введения проходило без осложнений. Пациентам, у которых возникали реакции гиперчувствительности к другим препаратам железа для парентерального введения (например, декстрана железа), препарат Фероксид следует применять в случае необходимости, с соблюдением всех мер предосторожности.
Лечение препаратом Фероксид должен назначать врач только после точного определения показания.
Применение препарата возможно только при наличии квалифицированного персонала, который может оценить состояние пациента и немедленно провести соответствующее лечение анафилактической реакции и реанимационные мероприятия. Перед каждым применением препарата необходимо опросить пациента относительно предыдущего возникновения побочных реакций, связанных с применением препаратов железа для внутривенного введения.
Типичными симптомами реакций гиперчувствительности немедленного типа являются: снижение артериального давления, тахикардия (и даже анафилактический шок), респираторные симптомы (включая бронхоспазм, отек гортани и фарингеальный отек), симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (включая спазмы, рвоту) или симптомы со стороны кожи (включая крапивницу, эритему, зуд).
Каждый пациент должен быть под наблюдением не менее 30 минут после применения препаратов железа для парентерального введения для своевременного выявления признаков и симптомов реакций гиперчувствительности. В случае возникновения аллергических реакций или признаков непереносимости в течение применения следует немедленно прекратить.
Для немедленного лечения острых анафилактических/анафилактоидных реакций прежде всего рекомендуется применение адреналина (например, в дозе 0,3 мг в), далее — применение антигистаминных препаратов и/или кортикостероидов (имеют более позднее начало действия).
Высокий риск возникновения реакций гиперчувствительности у пациентов с имеющейся аллергией, включая непереносимость лекарственного средства, бронхиальной астмой тяжелой степени в анамнезе, экземой, поливалентной аллергией, аллергическими реакциями на другие парентеральные препараты железа и другими формами атопии, а также у пациентов с иммунологическими и воспалительными заболеваниями (такими как, системная красная волчанка, ревматоидный артрит).
Пациентам с нарушением функции печени препараты железа для парентерального введения следует применять после тщательной оценки соотношения польза/риск. Следует избегать парентерального введения железа пациентам с нарушенной функцией печени, когда перенасыщение железом является провоцирующим фактором. Рекомендуется проводить тщательный мониторинг содержания железа во избежание перенасыщения.
У пациентов с повышенным уровнем ферритина препараты железа для парентерального введения могут негативно повлиять на ход бактериальной или вирусной инфекции.
Препараты железа для парентерального введения следует применять с осторожностью при острой или хронической инфекции. У пациентов с хронической инфекцией следует оценить соотношение польза/риск. Рекомендуется прекратить применение препарата Фероксид пациентам с бактериемией.
Также осторожность требуется при введении препарата лицам с низкой способностью сыворотки связывать железо и/или дефицитом фолиевой кислоты.
Однако результаты нескольких исследований с участием пациентов с повышенной чувствительностью к декстрану железа или глюконату железа показали, что препарат Фероксид хорошо переносился такими пациентами.
Во время введения препарата необходимо уделять особое внимание избежанию паравенозной утечки. Паравенозная утечка может приводить к возникновению боли, воспаления, некроза тканей и длительного коричневого окрашивания кожи в этом месте. В случае паравенозной утечки следует немедленно прекратить введение препарата.
Снижение артериального давления обычно наблюдается при применении препаратов железа для внутривенного введения. Поэтому следует с осторожностью применять препарат. Следует строго соблюдать рекомендации по скорости введения препарата, чтобы не допустить развития артериальной гипотензии. Более высокая частота развития нежелательных побочных реакций (особенно возникновения гипотензии) ассоциируется с увеличением дозы или скорости введения препарата.
Следует проявлять особую осторожность при применении препарата Фероксид пациентам с печеночной недостаточностью, декомпенсированным циррозом печени, эпидемическим гепатитом, болезнью Рандю-Ослера, инфекционными заболеваниями почек в острой фазе, неконтролируемым гиперпаратиреоидизмом.
Перед применением следует осмотреть ампулы относительно наличия осадка и повреждений. Применять можно только водный однородный раствор от коричневого до красно-коричневого цвета, не содержащий осадка. Фероксид следует вводить немедленно после вскрытия ампулы.
Способ применения и дозы
Фероксид вводится только внутривенно. Выполнить введение можно с помощью медленной инъекции, капельной инфузии или непосредственного введения в венозный участок диализной системы. Средство не предназначено для внутримышечного или подкожного введения.
В случае, когда полная необходимая доза превышает максимально разрешенную разовую дозу 200 мг (для инъекции) или 500 мг (для инфузии), рекомендуется дробное введение препарата.
Во время и после применения препарата Фероксид следует наблюдать за пациентами относительно признаков и симптомов реакций гиперчувствительности. Необходимо обеспечить проведение соответствующей неотложной терапии (см. раздел «Особенности применения»).
Кумулятивную дозу препарата следует рассчитывать для каждого пациента индивидуально и не превышать ее. Дозу рассчитывают, учитывая массу тела пациента и показатель уровня гемоглобина.
Внутривенное капельное введение.
Фероксид вводят путем капельной инфузии, чтобы уменьшить риск развития артериальной гипотензии и опасность попадания раствора в околовенозное пространство.
Непосредственно перед введением Фероксид необходимо развести в стерильном 0,9% растворе натрия хлорида в соотношении 1:20, например
- 1 мл Фероксида (20 мг железа) в максимум 20 мл стерильного 0,9% раствора натрия хлорида.
|Доза препарата Фероксид (мг железа)
|Доза препарата Фероксид (мл)
|Максимальный объем стерильного 0,9% раствора натрия хлорида для разведения
|Минимальное время введения
|50 мг
|2,5 мл
|50 мл
|8 минут
|100 мг
|5 мл
|100 мл
|15 минут
|200 мг
|10 мл
|200 мл
|30 минут
|300 мг
|15 мл
|300 мл
|1,5 минут
|400 мг
|20 мл
|400 мл
|2,5 минут
|500 мг
|25 мл
|500 мл
|3,5 минут
Для обеспечения стабильности раствора разведение Фероксида в больших, чем рекомендовано, объемах физиологического раствора не допускается.
Внутривенное струйное введение.
Фероксид можно вводить медленно в виде неразбавленного раствора со скоростью 1 мл в минуту (5 мл Фероксида (100 мг железа) вводится за 5 мин), но максимальный объем раствора не должен превышать 10 мл Фероксида (200 мг железа) за 1 инъекцию.
После инъекции пациенту следует выпрямить руку. Следует избегать паравенозной утечки препарата, поскольку она может привести к возникновению боли, воспаления, некроза тканей и длительного коричневого окрашивания кожи в этом месте (см. раздел «Особенности применения»).
Инъекционное введение в венозный участок диализной системы.
Фероксид можно вводить непосредственно в венозный участок диализной системы в течение сеанса гемодиализа, строго соблюдая правила, описанные для внутривенной инъекции.
Расчет дозы.
Общая доза препарата Фероксид, эквивалентна общему дефициту железа (мг), определяется с учетом показателя уровня гемоглобина (Hb) и массы тела. Доза рассчитывается индивидуально в соответствии с общим дефицита железа в организме больного по формуле Ганзони:
общий дефицит железа (мг) = масса тела (кг) х (нормальный уровень Hb (г/л) — уровень Hb пациента (г/л)) х 0,24* + депонированное железо (мг).
Для пациентов с массой тела менее 35 кг: нормальный уровень Hb — 130 г/л, количество депонированного железа — 15 мг/кг массы тела.
Для пациентов с массой тела более 35 кг: нормальный уровень Hb — 150 г/л, количество депонированного железа — 500 мг.
* Коэффициент 0,24 = 0,0034 х 0,07 х 1000 (содержание железа в Hb = 0,34%, объем крови = 7% от массы тела, коэффициент 1000 = перевод «г» в «мг»).
Общий объем Фероксида, который необходимо ввести (в мл) = Общий дефицит железа (мг) 20 мг/мл.
Кумулятивная доза препарата Фероксид (мл), которую необходимо применять, учитывая массу тела и уровень Hb пациента:
|Масса тела (кг)
|Кумулятивная терапевтическая доза препарата Фероксид для введения
|Hb 60 г/л
|Hb 75 г/л
|Hb 90 г/л
|Hb 105 г/л
|мл
|мг Fe
|мл
|мг Fe
|мл
|мг Fe
|мл
|мг Fe
|5
|8
|160
|7
|140
|6
|120
|5
|100
|10
|16
|320
|14
|280
|12
|240
|11
|220
|15
|24
|480
|21
|420
|19
|380
|16
|320
|20
|32
|640
|28
|560
|25
|500
|21
|420
|25
|40
|800
|35
|700
|31
|620
|26
|520
|30
|48
|960
|42
|840
|37
|740
|32
|640
|35
|63
|1260
|57
|1140
|50
|1000
|44
|880
|40
|68
|1360
|61
|1220
|54
|1080
|47
|940
|45
|74
|1480
|66
|1320
|57
|1140
|49
|980
|50
|79
|1580
|70
|1400
|61
|1220
|52
|1040
|55
|84
|1680
|75
|1500
|65
|1300
|55
|1100
|60
|90
|1800
|79
|1580
|68
|1360
|57
|1140
|65
|95
|1900
|84
|1680
|72
|1440
|60
|1200
|70
|101
|2020
|88
|1760
|75
|1500
|63
|1260
|75
|106
|2120
|93
|1860
|79
|1580
|66
|1320
|80
|111
|2220
|97
|1940
|83
|1660
|68
|1360
|85
|117
|2340
|102
|2040
|86
|1720
|71
|1420
|90
|122
|2440
|106
|2120
|90
|1800
|74
|1480
Расчет дозы для восполнения уровня железа после кровопотери или донорства.
Дозу Фероксида, необходимую для компенсации дефицита железа, определяют по такой формуле:
- если количество потерянной крови известно: внутривенное введение 200 мг железа (10 мл Фероксида) приводит к такому же повышению концентрации Hb, как и переливание 1 единицы крови (400 мл с концентрацией Hb 150 г/л);
Количество железа, которое необходимо компенсировать (мг), = количество единиц потерянной крови х 200 или необходимый объем препарата Фероксид (мл) = количество единиц потерянной крови х 10;
- при снижении уровня Hb использовать предыдущую формулу, но следует иметь в виду, что депо железа пополнять не нужно.
Количество железа, которое необходимо компенсировать (мг), = масса тела (кг) х 0,24 х (нормальный уровень Hb (г/л) — уровень Hb пациента) (г/л). Например: масса тела = 60 кг, дефицит Hb = 10 г/л; необходимое количество железа = 150 мг; необходимый объем препарата Фероксид = 7,5 мл.
Стандартная дозировка.
Взрослые и пациенты пожилого возраста: 5–10 мл Фероксида (100–200 мг железа) 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня Hb. Время применения и коэффициент разведения см. выше.
Дети в возрасте старше 3 лет: есть лишь ограниченные данные по применению препарата детям. В случае клинической необходимости рекомендуется вводить не более 0,15 мл препарата Фероксид (3 мг железа) на 1 кг массы тела не более 3 раз в неделю. Время применения и коэффициент разведения см. выше.
Максимальная переносимая разовая или недельная доза.
Взрослые и пациенты пожилого возраста
Для инъекций: максимальная переносимая доза — 10 мл Фероксида (200 мг железа), не более 3 раз в неделю, продолжительность введения не менее 10 мин.
Для инфузии: максимальная переносимая доза — не более 1 раза в неделю:
пациентам с массой тела более 70 кг: 500 мг железа (25 мл препарата Фероксид) в течение не менее 3,5 часов;
пациентам с массой тела 70 кг и ниже: 7 мг железа кг массы тела в течение не менее 3,5 часов.
Следует строго соблюдать времени введения инфузии, даже если пациент не получает максимально переносимой разовой дозы.
В случае, когда не наблюдается улучшения гематологических показателей (повышение уровня гемоглобина примерно на 1 г/л крови в день или примерно на 10–20 г/л через 1–2 недели после начала лечения), следует пересмотреть первоначальный диагноз пациента и исключить наличие устойчивой кровопотери.
Дети
Есть лишь ограниченные данные о применении препарата у детей см. раздел («Способ применения и дозы»). Назначать детям только по жизненным показаниям (для быстрого пополнения организма железом).
Побочные реакции
Наиболее распространенной нежелательной реакцией на препарат, о которой сообщалось, является дизгевзия. К частым нежелательным реакциям относятся тошнота, артериальная гипотензия, артериальная гипертензия, боль в месте инфузии, которые возникали с частотой от 1 до 2 событий на 100 человек.
К наиболее важным серьезным побочным реакциям, возникновение которых ассоциировалось с применением препарата, относятся реакции гиперчувствительности, которые возникали с частотой 0,25 события на 100 человек во время клинических исследований. Реакции гиперчувствительности немедленного типа (анафилактоидные/анафилактические реакции) возникали редко. В целом анафилактоидные/анафилактические реакции — это очень серьезные побочные реакции, которые могут приводить к летальному исходу (см. раздел «Особенности применения»). Симптомы включают циркуляторный коллапс, артериальную гипотензию, тахикардию, респираторные симптомы (бронхоспазм, отек гортани, фарингеальный отек и т.д.), симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (боль в животе, рвота и т.д.), симптомы со стороны кожи (крапивница, эритема, зуд и т.д.).
Побочные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100, < 1/10), нечасто (> 1/1000, < 1/100), редко (> 1/10000, < 1/1000), очень редко (1/10000), неизвестно (доступные данные не позволяют оценить частоту, поскольку о таких явлениях сообщалось исключительно в течение постмаркетинговых исследований, а не клинических испытаний).
Инфекционные и паразитарные заболевания.
Редко: пневмония.
Со стороны крови и лимфатической системы.
Нечасто: полицитемия1.
Со стороны иммунной системы.
Нечасто: реакции гиперчувствительности.
Неизвестно: анафилактоидные реакции, ангионевротический отек.
Метаболизм и нарушения питания.
Редко: перенасыщение железом.
Со стороны нервной системы.
Часто: транзиторное искажение вкусовых ощущений, особенно привкус (дисгевзия).
Нечасто: головная боль, головокружение, чувство жжения, парестезия, гипестезия.
Редко: обморок, мигрень, сонливость.
Неизвестно: потеря сознания, нарушение сознания, спутанность сознания, тревога, тремор.
Со стороны сердечно-сосудистой системы.
Часто: артериальная гипотензия и коллапс, тахикардия.
Редко: сердцебиение.
Неизвестно: брадикардия.
Со стороны сосудистой системы.
Часто: артериальная гипотензия, артериальная гипертензия.
Нечасто: тромбофлебит, флебит.
Редко: приливы.
Неизвестно: циркуляторный коллапс, тромбоз поверхностных вен.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения.
Нечасто: одышка.
Неизвестно: бронхоспазм.
Со стороны почек и мочевыделительной системы.
Нечасто: хроматурия.
Со стороны пищеварительного тракта.
Часто: тошнота.
Нечасто: рвота, тошнота, боль в животе, диарея, запор.
Редко: сухость во рту.
Со стороны кожи и подкожных тканей.
Нечасто: зуд, сыпь.
Неизвестно: крапивница, эритема.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Нечасто: мышечные судороги, миалгия, артралгия, боль в конечностях, боль в спине.
Редко: ощущение дискомфорта в конечностях, спазмы мышц.
Неизвестно: гипотония.
Общие нарушения и реакции в месте введения.
Часто: боль в месте инъекции.
Нечасто: озноб; астения; усталость; боль; реакции, раздражение, транссудация, изменение цвета кожи на коричневый, жжение, припухлость и воспаление в месте инъекции; периферический отек.
Редко: ощущение жара, боль в груди, лихорадка, зуд в месте инъекции, гематома в месте инъекции.
Очень редко: повышение потливости, бледность, недомогание, отек.
Лабораторные показатели.
Нечасто: повышение γ-глутамилтрансферазы, повышение уровня аланинаминотрансферазы, повышение уровня аспартатаминотрансферазы, отклонения показателей функции печени.
Редко: повышение уровня ферритина в сироватке1, повышение уровня креатинина в крови, повышение уровня лактатдегидрогеназы в крови.
1 Возможно в результате передозировки или перенасыщение железом.
Срок годности
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
После вскрытия ампулы с микробиологической точки зрения препарат следует применять немедленно.
После разведения физиологическим раствором физико-химическая стабильность при комнатной температуре составляет 12 часов.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл в ампуле, по 5 ампул в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ХЕЛП С.А.
HELP S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Педина, Янина, 45500, Греция.
Pedini Ioanninon, Ioannina, 45500, Greece.
Заявитель
М.БИОТЕК ЛИМИТЕД.
M.BIOTECH LIMITED.
Местонахождение заявителя
Глэдстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Егам ТВ20 9ГЫ, Суррей, Великобритания.
Gladstone House, 77–79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.