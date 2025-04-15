Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1954,30
Экономия при брони: -208,74 грн
1745,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1893,16
Экономия при брони: -86,02 грн
1807,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1825,00
Экономия при брони: -126,00 грн
1699,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1728,86
Экономия при брони: -22,86 грн
1706,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1820,40
Экономия при брони: -42,80 грн
1777,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1168,64
Экономия при брони: -43,67 грн
1124,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
2075,31
Экономия при брони: -197,95 грн
1877,36 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
742,36
Экономия при брони: -61,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1579,36
Экономия при брони: -102,50 грн
1476,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1825,00
Экономия при брони: -37,50 грн
1787,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1911,62
Экономия при брони: -65,54 грн
1846,08 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,57
Экономия при брони: -72,27 грн
1820,30 грн