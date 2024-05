формы для приема per os: профилактика и лечение железодефицитных состояний различной этиологии, профилактика дефицита железа у детей, женщин детородного возраста (особенно в период беременности), профилактика железодефицитной анемии у взрослых, находящихся на вегетарианской диете, у лиц пожилого возраста; лечение железодефицитных анемий; парентеральные формы: железодефицитные состояния при необходимости быстрого восполнения железа у пациентов, которые не переносят или не соблюдают регулярный прием per os препаратов железа при наличии активных воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, когда формы для приема per os препаратов железа неэффективны.