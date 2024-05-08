per os: взрослым, а также беременным и детям с 12 лет — по 1 ст. л. в ½ стакана воды 3 раза в сутки, при нормализации показателя гемоглобина прием прекращают; парентерально: вводится только в/в; путем капельной инфузии разводят в 0,9% р-ре натрия хлорида в соотношении 1:20; введение максимально допустимой разовой дозы (составляет 7 мг/кг) проводить в течение минимум 3,5 ч. независимо от общей дозы; в виде инфузии максимальную переносимую дозу назначать не чаще 1 раза в неделю; перед тем как начать первую капельную инфузию, необходимо ввести тест-дозу 20 мг железа взрослым и детям с массой тела >14 кг и половину дневной дозы (1,5 мг железа/кг) детям с массой тела <14 кг, в течение 15 мин; при отсутствии нежелательных явлений можно вводить с рекомендованной скоростью оставшуюся часть р-ра; можно также вводить в/в медленно в виде неразбавленного р-ра со скоростью 1 мл/мин, но максимальный объем р-ра не должен превышать 10 мл за 1 инъекцию; перед тем как начать введение необходимо ввести тест-дозу медленно в течение 1–2 мин; если в течение периода наблюдения (15 мин), не проявились побочные эффекты, можно вводить часть лечебной дозы, которая осталась; в случае, когда полная необходимая доза превышает максимально разрешенную разовую дозу, рекомендуется вводить частями; если ч/з 1–2 нед после начала лечения не наблюдается улучшения гематологических показателей, первоначальный диагноз необходимо пересмотреть; стандартное дозирование: взрослые и пациенты пожилого возраста: 100–200 мг железа 1–3 г/нед в зависимости от уровня гемоглобина; максимальная разовая доза для инъекций 10 мл (200 мг железа), продолжительность введения не менее 10 мин, не более 3 раз в неделю; для инфузии в зависимости от показаний разовая доза может достигать 500 мг железа.

Дети: в случае клинической необходимости (для быстрого восполнения железом организма) — вводить не более 0,15 мл (3 мг железа)/кг 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня гемоглобина.