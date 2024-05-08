ЖЕЛЕЗА САХАРАТ* (FERRI SACCHARAS*) Действующее вещество
обладает антианемическим действием, способствует снижению дефицита железа в организме при железодефицитной анемии, после перорального приема всасывание комплекса железа происходит в двенадцатиперстной кишке и в верхних отделах тонкой кишки. Попав в системный кровоток, железо из сыворотки крови переходит в ткани, способные его депонировать, в частности, в виде комплекса с ферритином депонируется в печени.
Позже в костном мозге оно включается в состав гемоглобина. В составе гемоглобина железо находится в двухвалентном виде, но именно трехвалентное железо стимулирует образование глобина, что способствует повышению уровня гемоглобина в крови. Максимальные уровни железа, в среднем 538 мкмоль/л (30 мг/л), достигаются через 10 мин после инъекции.
Объем распределения центральной камеры практически полностью соответствует объему сыворотки крови (около 3 л).
формы для приема per os: профилактика и лечение железодефицитных состояний различной этиологии, профилактика дефицита железа у детей, женщин детородного возраста (особенно в период беременности), профилактика железодефицитной анемии у взрослых, находящихся на вегетарианской диете, у лиц пожилого возраста; лечение железодефицитных анемий; парентеральные формы: железодефицитные состояния при необходимости быстрого восполнения железа у пациентов, которые не переносят или не соблюдают регулярный прием per os препаратов железа при наличии активных воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, когда формы для приема per os препаратов железа неэффективны.
per os: взрослым, а также беременным и детям с 12 лет — по 1 ст. л. в ½ стакана воды 3 раза в сутки, при нормализации показателя гемоглобина прием прекращают; парентерально: вводится только в/в; путем капельной инфузии разводят в 0,9% р-ре натрия хлорида в соотношении 1:20; введение максимально допустимой разовой дозы (составляет 7 мг/кг) проводить в течение минимум 3,5 ч. независимо от общей дозы; в виде инфузии максимальную переносимую дозу назначать не чаще 1 раза в неделю; перед тем как начать первую капельную инфузию, необходимо ввести тест-дозу 20 мг железа взрослым и детям с массой тела >14 кг и половину дневной дозы (1,5 мг железа/кг) детям с массой тела <14 кг, в течение 15 мин; при отсутствии нежелательных явлений можно вводить с рекомендованной скоростью оставшуюся часть р-ра; можно также вводить в/в медленно в виде неразбавленного р-ра со скоростью 1 мл/мин, но максимальный объем р-ра не должен превышать 10 мл за 1 инъекцию; перед тем как начать введение необходимо ввести тест-дозу медленно в течение 1–2 мин; если в течение периода наблюдения (15 мин), не проявились побочные эффекты, можно вводить часть лечебной дозы, которая осталась; в случае, когда полная необходимая доза превышает максимально разрешенную разовую дозу, рекомендуется вводить частями; если ч/з 1–2 нед после начала лечения не наблюдается улучшения гематологических показателей, первоначальный диагноз необходимо пересмотреть; стандартное дозирование: взрослые и пациенты пожилого возраста: 100–200 мг железа 1–3 г/нед в зависимости от уровня гемоглобина; максимальная разовая доза для инъекций 10 мл (200 мг железа), продолжительность введения не менее 10 мин, не более 3 раз в неделю; для инфузии в зависимости от показаний разовая доза может достигать 500 мг железа.
Дети: в случае клинической необходимости (для быстрого восполнения железом организма) — вводить не более 0,15 мл (3 мг железа)/кг 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня гемоглобина.
гиперчувствительность к препарату; анемии, не связанные с дефицитом железа, талассемии; гемосидероз, гемохроматоз; нарушение процесса утилизации железа, сидеробластная анемия; порфирия; гемофилия; per os: обструктивные заболевания пищеварительного тракта; кишечная непроходимость, регулярные гемотрансфузии; парентерально — I триместр беременности.
формы для приема per os: ощущение тяжести и переполнения желудка, ощущение распирания в эпигастральной области, окрашивание кала в темный цвет; тошнота, запор, диарея; гиперемия лица; ощущение жара; металлический привкус во рту; головная боль; парентеральные формы: дизгевзия, гипотония, тошнота, пирексия, озноб, р-ции в месте введения, анафилактоидные р-ции; головная боль, головокружение, тахикардия, сердцебиение, аритмии; АГ, артериальная гипотензия, циркуляторный коллапс; бронхоспазм, одышка; тошнота, рвота, абдоминальная боль, диарея; зуд, крапивница, сыпь и экзантема, эритема; мышечный спазм, миалгия, артрит, отек суставов; гемолиз, лимфаденопатии, лейкоцитоз, кровотечение; кратковременная глухота; нарушение сознания, спутанность сознания, затуманивание зрения, онемение, судороги, возбуждение, тремор, парестезии, обморок, потеря сознания; ангионевротический отек, периферический отек, утомляемость, астения, недомогание, ощущение жара; бледность, повышенное потоотделение, боль в спине; хроматурия, образование абсцессов, изменение психического состояния.