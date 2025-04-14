Харьков (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
2072,34
Экономия при брони: -82,07 грн
1990,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
2135,32
Экономия при брони: -142,07 грн
1993,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1833,90
Экономия при брони: -56,30 грн
1777,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1825,85 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1667,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
762,13
Экономия при брони: -42,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1782,65 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1782,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1769,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1791,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1826,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1771,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1781,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
2150,70
Экономия при брони: -156,48 грн
1994,22 грн