Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1154,26
Экономия при брони: -52,03 грн
1102,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1696,46 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1166,23
Экономия при брони: -62,99 грн
1103,24 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1801,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
763,92
Экономия при брони: -29,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1914,76
Экономия при брони: -84,73 грн
1830,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1910,10
Экономия при брони: -89,10 грн
1821,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1568,34
Экономия при брони: -75,62 грн
1492,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1811,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1908,82
Экономия при брони: -84,41 грн
1824,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн