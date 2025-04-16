Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1789,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1477,98
Экономия при брони: -89,11 грн
1388,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1755,55 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1703,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
2085,24
Экономия при брони: -158,14 грн
1927,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
2038,66
Экономия при брони: -273,73 грн
1764,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1954,27
Экономия при брони: -154,88 грн
1799,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
788,59
Экономия при брони: -38,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1552,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1145,20
Экономия при брони: -45,53 грн
1099,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
392,19
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1819,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1795,97
Экономия при брони: -8,47 грн
1787,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1882,60 грн