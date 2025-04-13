Киев (адрес не указан)
Доступно в 346 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1870,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1560,45 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1765,15 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
2018,94
Экономия при брони: -187,35 грн
1831,59 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1003,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
741,64
Экономия при брони: -28,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1505,06 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1663,72 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
367,14
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1750,18
Экономия при брони: -73,60 грн
1676,58 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1796,44 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Фероксид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
M. Biotech Ltd.
1892,10 грн