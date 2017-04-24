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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАрника (Arnica)

Арника (Arnica) (326134) - инструкция по применению Косметические средства

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Арника (Arnica)
Цена в городе Киев
от 65,50 грн
Без рецепта
1 шт от 65,50 грн
В наличии в 62 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Крем-гель
Вес
25 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/12007 от 24.04.2017

Арника инструкция по применению

Способ применения

Небольшое количество крем-геля несколько раз в день наносят тонким слоем на предварительно очищенный проблемный участок кожи, массируют до полного впитывания.

Форма выпуска

крем-гель, 25 г

Не является лекарственным средством .

АРНИКА ГЕЛЬ
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г
от 65,50 грн
В наличии в 62 аптеках
Цены в аптеках
АРНИКА ГЕЛЬ
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г
от 65,50 грн
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