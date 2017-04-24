Арника (Arnica) (326134) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 65,50 грн
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Крем-гель
Вес
25 г
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/12007 от 24.04.2017
Арника инструкция по применению
Способ применения
Небольшое количество крем-геля несколько раз в день наносят тонким слоем на предварительно очищенный проблемный участок кожи, массируют до полного впитывания.
Форма выпуска
крем-гель, 25 г
Не является лекарственным средством .
от 65,50 грн
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г
от 65,50 грн