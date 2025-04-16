Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,71
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,78
Экономия при брони: -5,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,80
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,78
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,08
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,03
Экономия при брони: -4,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,19
Экономия при брони: -7,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,01
Экономия при брони: -6,66 грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Державности, 28
109.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,62
Экономия при брони: -8,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
112.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
101,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
112.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,53
Экономия при брони: -8,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
113.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
115.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
116.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,37
Экономия при брони: -8,02 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
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АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
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