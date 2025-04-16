Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,43
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,51
Экономия при брони: -8,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
117.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
149.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
155.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
158.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,97
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,00
Экономия при брони: -5,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
159.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,80
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
162.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,22
Экономия при брони: -7,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
163.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,14
Экономия при брони: -5,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
163.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
163.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,19
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 12/3
166.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,55
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Кропивницкий, ул. Державности, 28
173.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,84
Экономия при брони: -7,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
179.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,55
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
180.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,63
Экономия при брони: -6,28 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
106,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Умань, ул. Независимости, 2-А
240.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
113,14
Экономия при брони: -4,68 грн