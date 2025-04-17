Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,90
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,70
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -12,10 грн
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Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,18
Экономия при брони: -7,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,23
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,33
Экономия при брони: -5,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
112,33
Экономия при брони: -7,85 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,30
Экономия при брони: -32,44 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,19
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека нежных цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,62
Экономия при брони: -5,27 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
129,30
Экономия при брони: -33,45 грн
Фармация
Киев, ул. Стальского, 24
122.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
129,30
Экономия при брони: -33,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,24
Экономия при брони: -6,79 грн
Фармация
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
122.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,50
Экономия при брони: -28,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,98
Экономия при брони: -7,63 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Экономия при брони: -8,70 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 56 мин
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
124.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
123,80
Экономия при брони: -32,03 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
101,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
126.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
113,26
Экономия при брони: -3,91 грн