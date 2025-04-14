Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,12
Экономия при брони: -5,77 грн
В городах рядом
Подорожник
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
7.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
42.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
114.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,62
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека низких цен
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 12/3
164.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,60
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Державности, 28
250.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,05
Экономия при брони: -4,70 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
106,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Независимости, 2-А
254.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,18
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека копейка
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,52
Экономия при брони: -4,17 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
260.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
262.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
264.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,47
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
265.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,09
Экономия при брони: -4,74 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
266.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,80
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
269.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,51
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
269.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,46
Экономия при брони: -7,11 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
269.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
270.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,92
Экономия при брони: -5,57 грн
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -6,40 грн