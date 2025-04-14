Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,71
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,62
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,49
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,80
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 6
7.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,41
Экономия при брони: -6,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
8.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,30
Экономия при брони: -4,95 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
48.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
122.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,60
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -5,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Днепровская, 460-Б
168.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,84
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
168.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,35
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
183.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,54
Экономия при брони: -7,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,11
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
185.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,53
Экономия при брони: -8,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
188.5 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,24
Экономия при брони: -5,89 грн