Киев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,40
Экономия при брони: -25,58 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
110,90
Экономия при брони: -17,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
113,55
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,10
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,51
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,60
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,67
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,24
Экономия при брони: -6,89 грн
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
111,60
Экономия при брони: -27,08 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
5.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
103,80
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Тычины Павла, 8
5.8 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,45
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,37
Экономия при брони: -6,02 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
5.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
128,30
Экономия при брони: -33,15 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,05
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
7.0 км
АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
129,30
Экономия при брони: -33,45 грн