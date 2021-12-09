Амоксил-К 1000 (Amoxil-K 1000) (326035) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксил-К 1000 инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амоксициллин — полусинтетический антибиотик с широким спектром антибактериальной активности против многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Амоксициллин чувствителен к β-лактамазе и распадается под ее влиянием, поэтому спектр активности амоксициллина не включает микроорганизмы, синтезирующие этот фермент. Клавулановая кислота имеет β-лактамную структуру, подобную пенициллинам, а также способность инактивировать β-лактамазные ферменты, свойственные микроорганизмам, резистентным к пенициллинам и цефалоспоринам. В частности, она имеет выраженную активность в отношении важных с клинической точки зрения плазмидных β-лактамаз, которые часто отвечают за возникновение перекрестной резистентности к антибиотикам.
Присутствие клавулановой кислоты в составе препарата Амоксил-К 1000 защищает амоксициллин от распада под действием ферментов β-лактамаз и расширяет спектр антибактериального действия амоксициллина, включая в него много микроорганизмов, резистентных к амоксициллину и другим пенициллинам и цефалоспоринам.
Микроорганизмы, указанные ниже, классифицированы в соответствии с чувствительностью к амоксициллину/клавулановой кислоте in vitro.
Чувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Bacillus anthracis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroids, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, другие β-гемолитические виды Streptococcus, Staphylococcus aureus (метициллинчувствительные штаммы), Staphylococcus saprophyticus (метициллинчувствительные штаммы), коагулазоотрицательные стафилококки (метициллинчувствительные штаммы).
Грамотрицательные аэробы: Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida, Vibrio cholera.
Другие: Borrelia burgdorferi, Leptospira icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum.
Грамположительные анаэробы: виды Clostridium, Peptococcus niger, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus micros, виды Peptostreptococcus.
Грамотрицательные анаэробы: виды Bacteroides (включая Bacteroides fragilis), виды Capnocytophaga, Eikenella corrodens, виды Fusobacterium, виды Porphyromonas, виды Prevotella.
Штаммы, которые могут приобретать резистентность
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klesiella pneumonia, виды Klebsiella, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, виды Proteus, виды Salmonella, виды Shigella.
Грамположительные аэробы: виды Corynebacterium, Enterococcus faecium.
Нечувствительные микроорганизмы
Грамотрицательные аэробы: виды Acinetobacter, Citrobacter freundii, виды Enterobacter, Hafnia alvei, Legionella pneumophila, Morganella morganii, виды Providencia, виды Pseudomonas, виды Serratia, Stenotrophomas maltophilia, Yesinia enterolitica.
Другие: Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci, виды Chlamydia, Coxiella burnetti, виды Mycoplasma.
Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры амоксициллина и клавулановой кислоты сходны. Пик концентрации в плазме крови обоих компонентов достигается через 1 ч после приема препарата. Оптимальный уровень абсорбции достигается, если принимать препарат в начале приема пищи.
Удвоение дозы препарата Амоксил-К 1000 повышает уровень препарата в плазме крови примерно вдвое.
Оба компонента препарата, как клавулановая кислота, так и амоксициллин, имеют низкий уровень связывания с белками плазмы крови, примерно 70% из них остаются в плазме крови в несвязанном состоянии.
Показания Амоксил-К 1000
лечение бактериальных инфекций у взрослых и детей, вызванных чувствительными к препарату Амоксил-К 1000 микроорганизмами:
- острый бактериальный синусит;
- острый средний отит;
- подтвержденное обострение хронического бронхита;
- негоспитальная пневмония;
- цистит;
- пиелонефрит;
- инфекции кожи и мягких тканей, в том числе целлюлит, вследствие укусов животных, тяжелые дентоальвеолярные абсцессы с распространенным целлюлитом;
- инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит.
Применение Амоксил-К 1000
препарат следует применять согласно официальным рекомендациям по антибиотикотерапии и данным местной чувствительности к антибиотику. Чувствительность к амоксициллину/клавулановой кислоте отличается в разных регионах и может меняться со временем. Следует обратиться к данным по местной чувствительности, если таковые имеются, и при необходимости провести микробиологическое определение и тест на чувствительность.
Диапазон предлагаемых доз зависит от ожидаемых патогенов и их чувствительности к антибактериальным препаратам, тяжести заболевания и локализации инфекции, возраста, массы тела и функции почек пациента.
Для взрослых и детей с массой тела ≥40 кг суточная доза составляет 1750 мг амоксициллина/250 мг клавулановой кислоты (2 таблетки), суточную дозу делят на 2 приема.
Для детей с массой тела <40 кг максимальная суточная доза составляет 1000–2800 мг амоксициллина/143–400 мг клавулановой кислоты (подробнее см. ниже).
Если для лечения нужно назначать высокие дозы амоксициллина, следует применять другие формы препарата, чтобы избежать лишних высоких доз клавулановой кислоты.
Продолжительность лечения определяют по клиническому ответу пациента на лечение. Некоторые инфекции (например остеомиелит) требуют длительного лечения.
Дети с массой тела <40 кг. Доза от 25 мг/3,6 мг/кг/сут до 45 мг/6,4 мг/кг/сут, разделенная на 2 приема.
Больные пожилого возраста. Коррекции дозы для пациентов пожилого возраста не требуется. При необходимости дозу корригируют в зависимости от функции почек.
Дозирование при нарушении функции печени. Применяют с осторожностью, необходимо регулярно контролировать функцию печени. Данных для рекомендаций относительно дозирования недостаточно.
Дозирование при нарушении функции почек. Препарат Амоксил-К 1000 назначают только для лечения больных с клиренсом креатинина >30 мл/мин. При почечной недостаточности с клиренсом креатинина <30 мл/мин препарат Амоксил-К 1000 не применяют.
Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая. Если необходимо, таблетку можно разломить пополам и проглотить половинки, не разжевывая.
Для оптимальной абсорбции и уменьшения выраженности возможных побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта препарат следует принимать в начале приема пищи.
Продолжительность лечения определяют индивидуально. Лечение не следует продолжать более 14 дней без оценки состояния больного.
Лечение можно начать с парентерального введения, а затем перейти на пероральное применение.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, любым антибактериальным средствам группы пенициллинов.
Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в том числе анафилаксии), связанных с применением других β-лактамных агентов (в том числе цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов).
Наличие в анамнезе желтухи или дисфункции печени, связанных с применением амоксициллина/клавулановой кислоты.
Побочные эффекты
классифицированы по частоте их возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (частоту оценить невозможно).
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек; неизвестно — чрезмерное увеличение количества нечувствительных микроорганизмов.
Кроветворная и лимфатическая системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; очень редко — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия; увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса.
Со стороны иммунной системы: очень редко — ангионевротический отек, анафилаксия, сывороточной синдром, аллергический васкулит.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; очень редко — обратимая гиперактивность, асептический менингит и судороги. Судороги могут возникать у пациентов с нарушением функции почек или у получающих высокие дозы препарата. Неизвестно — асептический менингит.
Со стороны ЖКТ. Взрослые. Очень часто — диарея; часто — тошнота, рвота.
Дети. Часто — диарея, тошнота, рвота.
Тошнота чаще ассоциируется с высокими дозами препарата. Вышеупомянутые симптомы со стороны ЖКТ могут быть уменьшены при приеме препарата в начале еды. Нечасто — нарушение пищеварения. Очень редко — антибиотикоассоциированный колит (включая псевдомембранозный и геморрагический колит, см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), черный волосатый язык.
Со стороны гепатобилиарной системы: нечасто — умеренное повышение уровня АсАТ и/или АлАТ — отмечается у больных, которые лечатся антибиотиками группы β-лактамов. Очень редко — гепатит и холестатическая желтуха. Эти явления возникают при применении других пенициллинов и цефалоспоринов.
Гепатиты возникают главным образом у мужчин и больных пожилого возраста, и их развитие может быть связано с длительным лечением.
У детей такие явления возникали очень редко.
Симптомы заболевания возникают во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях могут развиться через несколько недель после окончания лечения. Эти явления обычно носят обратимый характер. Очень редко возможны летальные случаи, которые всегда приходятся на пациентов с тяжелым основным заболеванием или пациентов, одновременно получающих препараты, отрицательно влияющие на печень.
Со стороны кожи и ее производных: нечасто — кожная сыпь, зуд, крапивница; редко — полиморфная эритема; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
В случае появления какого-либо аллергического дерматита лечение следует прекратить.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Особые указания
перед началом терапии препаратом Амоксил-К 1000 необходимо точно определить наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другим аллергенам.
Серьезные, а порой даже летальные случаи гиперчувствительности (анафилактические реакции) возникают у пациентов во время терапии пенициллином. Эти реакции более вероятны у лиц с аналогичными реакциями на пенициллин в прошлом (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить терапию препаратом Амоксил-К 1000 и начать альтернативную терапию.
В случае, если доказано, что инфекция обусловлена микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину, необходимо взвесить возможность перехода с комбинации амоксициллин/клавулановая кислота на амоксициллин согласно официальным рекомендациям.
Эту лекарственную форму препарата Амоксил-К 1000 не следует применять, если высока вероятность того, что патогены резистентны к β-лактамам, а также не применять для лечения пневмонии, вызванной пенициллинрезистентными штаммами S. pneumoniae.
Амоксил-К 1000 не следует назначать при подозрении на инфекционный мононуклеоз, поскольку при применении амоксициллина у этой категории пациентов отмечали случаи кореподобной сыпи.
Длительное применение препарата может вызвать избыточный рост нечувствительной к препарату Амоксил-К 1000 микрофлоры.
Развитие полиморфной эритемы, ассоциированной с пустулами в начале лечения, может быть симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таком случае необходимо прекратить лечение, а в дальнейшем применение амоксициллина противопоказано.
Амоксил-К 1000 следует с осторожностью назначать пациентам с признаками печеночной недостаточности (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Побочные реакции со стороны печени возникали главным образом у мужчин и пациентов пожилого возраста и были связаны с длительным лечением комбинированным препаратом амоксициллина/клавулановой кислоты. О таких явлениях у детей сообщалось очень редко. Во всех группах пациентов симптомы обычно возникали во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях они появлялись через несколько месяцев после прекращения терапии. В общем, эти явления были обратимыми. Побочные реакции со стороны печени могут быть тяжелыми и очень редко иметь летальный исход. Они всегда возникали у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или при одновременном применении лекарственных средств, которые могут негативно влиять на печень (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При применении почти всех антибактериальных препаратов сообщалось о возникновении антибиотикоассоциированного колита от легкой степени до угрожающего жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Важно иметь это в виду при возникновении у пациентов диареи во время или после применения антибиотика. В случае развития антибиотикоассоциированного колита терапию препаратом Амоксил-К 1000 следует немедленно прекратить и начать соответствующее лечение.
Редко у пациентов, принимающих Амоксил-К 1000 и пероральные антикоагулянты, может наблюдаться увеличение протромбинового времени (повышение международного нормализованного отношения — МНО). При одновременном приеме антикоагулянтов необходим соответствующий контроль лабораторных показателей. Может потребоваться коррекция дозы пероральных антикоагулянтов для поддержания необходимого уровня коагуляции.
Для пациентов с нарушением функции почек необходимо корректировать дозу в соответствии со степенью почечной недостаточности (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов со сниженной экскрецией мочи очень редко может наблюдаться кристаллурия, главным образом при парентеральном введении препарата. Поэтому для снижения риска возникновения кристаллурии во время лечения высокими дозами рекомендуется обеспечивать баланс жидкости в организме (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
При лечении амоксициллином для определения уровня глюкозы в моче следует использовать ферментативные реакции с глюкозооксидазой, поскольку другие методы могут давать ложноположительные результаты.
Присутствие клавулановой кислоты в препарате может вызвать неспецифическое связывание IgG и альбумина на мембранах эритроцитов, вследствие чего возможен ложноположительный результат при проведении теста Кумбса.
Имеются сообщения о ложноположительных результатах тестов на наличие Aspergillus у пациентов, получавших амоксициллин/клавулановую кислоту (при применении теста Bio-Rad Laboratories Platelis Aspergillus EIA). Поэтому такие положительные результаты у пациентов, получающих амоксициллин/клавулановую кислоту, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.
Применение в период беременности и кормления грудью. В репродуктивных исследованиях на животных (при применении доз, в 10 раз превышающих дозы для человека) пероральных и парентеральных форм комбинации амоксициллина и клавулановой кислоты не выявили никакого тератогенного действия. В ходе одного исследования с участием женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое применение препарата амоксициллина и клавулановой кислоты повышает риск некротизирующего энтероколита у новорожденных. Следует избегать применения препарата в период беременности, особенно в I триместр, кроме случаев, когда польза от применения препарата превышает потенциальный риск.
Оба активных компонента препарата экскретируются в грудное молоко (нет информации относительно влияния клавулановой кислоты на детей, которых кормят грудью). Соответственно, у грудных детей возможно появление диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому кормление грудью следует прекратить.
Препарат Амоксил-К 1000 в период кормления грудью можно применять только тогда, когда, по мнению врача, польза от применения будет преобладать над риском.
Дети. Препарат в такой дозировке и лекарственной форме не рекомендуется для лечения детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований по изучению способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако могут возникнуть побочные реакции (например аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид снижает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное его применение с препаратом Амоксил-К 1000 может привести к повышению уровня препарата в крови в течение длительного времени, однако не влияет на уровень клавулановой кислоты.
Одновременное применение аллопуринола во время лечения амоксициллином увеличивает вероятность аллергических реакций. Данных по одновременному применению комбинированного препарата амоксициллина и клавулановой кислоты с аллопуринолом нет.
Как и другие антибиотики, Амоксил-К 1000 может влиять на флору кишечника, уменьшая реабсорбцию эстрогенов и эффективность комбинированных пероральных контрацептивов.
Существуют данные об увеличении МНО у пациентов, которые лечатся аценокумаролом или варфарином и принимают амоксициллин. Если такое применение необходимо, следует тщательно контролировать протромбиновое время или МНО и при необходимости прекратить лечение препаратом Амоксил-К 1000.
У больных, которые лечатся микофенолата мофетилом, после начала применения перорального амоксициллина с клавулановой кислотой может снизиться преддозовая концентрация активного метаболита микофенольной кислоты примерно на 50%. Это изменение преддозового уровня может не точно соответствовать изменению общей экспозиции микофенольной кислоты.
Пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что может привести к увеличению токсичности последнего.
Передозировка
может сопровождаться симптомами со стороны ЖКТ и нарушением водно-электролитного баланса. Эти явления следует лечить симптоматически, уделяя внимание коррекции водно-электролитного баланса. Сообщалось о случаях кристаллурии, которые иногда приводили к почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Препарат Амоксил-К 1000 может быть удален из кровотока методом гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.