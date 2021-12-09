перед началом терапии препаратом Амоксил-К 1000 необходимо точно определить наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другим аллергенам.

Серьезные, а порой даже летальные случаи гиперчувствительности (анафилактические реакции) возникают у пациентов во время терапии пенициллином. Эти реакции более вероятны у лиц с аналогичными реакциями на пенициллин в прошлом (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить терапию препаратом Амоксил-К 1000 и начать альтернативную терапию.

В случае, если доказано, что инфекция обусловлена микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину, необходимо взвесить возможность перехода с комбинации амоксициллин/клавулановая кислота на амоксициллин согласно официальным рекомендациям.

Эту лекарственную форму препарата Амоксил-К 1000 не следует применять, если высока вероятность того, что патогены резистентны к β-лактамам, а также не применять для лечения пневмонии, вызванной пенициллинрезистентными штаммами S. pneumoniae.

Амоксил-К 1000 не следует назначать при подозрении на инфекционный мононуклеоз, поскольку при применении амоксициллина у этой категории пациентов отмечали случаи кореподобной сыпи.

Длительное применение препарата может вызвать избыточный рост нечувствительной к препарату Амоксил-К 1000 микрофлоры.

Развитие полиморфной эритемы, ассоциированной с пустулами в начале лечения, может быть симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таком случае необходимо прекратить лечение, а в дальнейшем применение амоксициллина противопоказано.

Амоксил-К 1000 следует с осторожностью назначать пациентам с признаками печеночной недостаточности (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Побочные реакции со стороны печени возникали главным образом у мужчин и пациентов пожилого возраста и были связаны с длительным лечением комбинированным препаратом амоксициллина/клавулановой кислоты. О таких явлениях у детей сообщалось очень редко. Во всех группах пациентов симптомы обычно возникали во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях они появлялись через несколько месяцев после прекращения терапии. В общем, эти явления были обратимыми. Побочные реакции со стороны печени могут быть тяжелыми и очень редко иметь летальный исход. Они всегда возникали у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или при одновременном применении лекарственных средств, которые могут негативно влиять на печень (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

При применении почти всех антибактериальных препаратов сообщалось о возникновении антибиотикоассоциированного колита от легкой степени до угрожающего жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Важно иметь это в виду при возникновении у пациентов диареи во время или после применения антибиотика. В случае развития антибиотикоассоциированного колита терапию препаратом Амоксил-К 1000 следует немедленно прекратить и начать соответствующее лечение.

Редко у пациентов, принимающих Амоксил-К 1000 и пероральные антикоагулянты, может наблюдаться увеличение протромбинового времени (повышение международного нормализованного отношения — МНО). При одновременном приеме антикоагулянтов необходим соответствующий контроль лабораторных показателей. Может потребоваться коррекция дозы пероральных антикоагулянтов для поддержания необходимого уровня коагуляции.

Для пациентов с нарушением функции почек необходимо корректировать дозу в соответствии со степенью почечной недостаточности (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

У пациентов со сниженной экскрецией мочи очень редко может наблюдаться кристаллурия, главным образом при парентеральном введении препарата. Поэтому для снижения риска возникновения кристаллурии во время лечения высокими дозами рекомендуется обеспечивать баланс жидкости в организме (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

При лечении амоксициллином для определения уровня глюкозы в моче следует использовать ферментативные реакции с глюкозооксидазой, поскольку другие методы могут давать ложноположительные результаты.

Присутствие клавулановой кислоты в препарате может вызвать неспецифическое связывание IgG и альбумина на мембранах эритроцитов, вследствие чего возможен ложноположительный результат при проведении теста Кумбса.

Имеются сообщения о ложноположительных результатах тестов на наличие Aspergillus у пациентов, получавших амоксициллин/клавулановую кислоту (при применении теста Bio-Rad Laboratories Platelis Aspergillus EIA). Поэтому такие положительные результаты у пациентов, получающих амоксициллин/клавулановую кислоту, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.

Применение в период беременности и кормления грудью. В репродуктивных исследованиях на животных (при применении доз, в 10 раз превышающих дозы для человека) пероральных и парентеральных форм комбинации амоксициллина и клавулановой кислоты не выявили никакого тератогенного действия. В ходе одного исследования с участием женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое применение препарата амоксициллина и клавулановой кислоты повышает риск некротизирующего энтероколита у новорожденных. Следует избегать применения препарата в период беременности, особенно в I триместр, кроме случаев, когда польза от применения препарата превышает потенциальный риск.

Оба активных компонента препарата экскретируются в грудное молоко (нет информации относительно влияния клавулановой кислоты на детей, которых кормят грудью). Соответственно, у грудных детей возможно появление диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому кормление грудью следует прекратить.

Препарат Амоксил-К 1000 в период кормления грудью можно применять только тогда, когда, по мнению врача, польза от применения будет преобладать над риском.

Дети. Препарат в такой дозировке и лекарственной форме не рекомендуется для лечения детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований по изучению способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако могут возникнуть побочные реакции (например аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами.