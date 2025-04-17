Амоксил-К 1000 (Amoxil-K 1000)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,64
Экономия при брони: -6,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
230,23
Экономия при брони: -15,85 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
228,18
Экономия при брони: -13,93 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
224,23
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
225,12
Экономия при брони: -10,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
246,92
Экономия при брони: -31,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум