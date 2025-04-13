Амоксил-К 1000 (Amoxil-K 1000)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 898 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
305,22
Экономия при брони: -88,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
340,60
Экономия при брони: -39,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
233,95
Экономия при брони: -27,29 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
230,50
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум