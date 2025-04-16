Амоксил-К 1000 (Amoxil-K 1000)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
228,10
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
226,91
Экономия при брони: -12,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
233,78
Экономия при брони: -13,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
233,23
Экономия при брони: -12,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
227,21
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
225,55
Экономия при брони: -11,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
224,94
Экономия при брони: -10,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
233,29
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
225,22
Экономия при брони: -10,81 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -0,30 грн