Амоксил-К 1000 (Amoxil-K 1000)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
231,77
Экономия при брони: -12,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
235,55
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
228,33
Экономия при брони: -13,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
235,88
Экономия при брони: -15,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
224,58
Экономия при брони: -9,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
231,57
Экономия при брони: -11,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
232,90
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
230,47
Экономия при брони: -15,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
229,02
Экономия при брони: -9,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум