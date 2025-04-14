Амоксил-К 1000 (Amoxil-K 1000)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
223,06
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум