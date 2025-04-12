Магне-B6® (Magne-B6®)
Магне-B6 инструкция по применению
Состав
Магния лактат дигидрат - 186 мг
Магния пидолат - 936 мг
Пиридоксина гидрохлорид - 10 мг
Фармакологические свойства
магний — внутриклеточный катион, снижает возбудимость нейронов и угнетает нервно-мышечную передачу, а также участвует во многих ферментативных реакциях. Магний является важной составляющей тканей организма: кости скелета содержат половину всего количества магния, находящегося в организме.
Во всасывании солей магния в ЖКТ участвует, помимо других механизмов, пассивный механизм, для которого растворимость соли является определяющим фактором. Всасывание солей магния в ЖКТ не превышает 50%. Выводятся соли магния из организма преимущественно с мочой.
Концентрация магния в плазме крови 12–17 мг/л (1–1,4 мэкв/л или 0,5–0,7 ммоль/л) указывает на дефицит магния; <12 мг/л (1 мЭкв/л или 0,5 ммоль/л) — на тяжелый дефицит магния.
Недостаточность магния может быть:
– первичной, в связи с метаболической патологией (хроническая врожденная гипомагниемия);
– вторичной, в связи с недостаточным потреблением магния с пищей (нерациональное питание, хроническое злоупотребление алкоголем, исключительно парентеральное питание), нарушением всасывания магния в пищеварительном тракте (хроническая диарея, свищи пищеварительного тракта, гипопаратиреоидизм), чрезмерным выведением магния через почки (канальцевые нарушения, тяжелая полиурия, злоупотребление диуретиками, хронический пиелонефрит, первичный гиперальдостеронизм, лечение цисплатином).
Пиридоксин, коферментный фактор, участвующий в большинстве метаболических процессов.
В организме пиридоксин подвергается окислению до пиридоксаля или аминированию до пиридоксамина. Вследствие дальнейшего фосфорилирования образуется фосфат пиридоксаля. Эта форма пиридоксина является метаболически активной.
Показания Магне-B6
Магне-B6® в форме таблеток и р-ра для перорального применения. Лечение подтвержденного дефицита магния в организме человека как изолированного, так и ассоциированного с другими дефицитными состояниями.
Магне-B6 Антистресс. Симптоматическое лечение дефицита магния в организме.
Применение Магне-B6
Магне-B6® в форме таблеток. Таблетки следует глотать целиком, запивая большим стаканом воды.
Препарат предназначен для применения только у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Взрослым — 6–8 таблеток в сутки с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Детям в возрасте старше 6 лет (с массой тела >20 кг) — 10–30 мг/кг массы тела в сутки (то есть 0,4–1,2 ммоль/кг массы тела в сутки), что соответствует дозе 4–6 таблеток в сутки с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Применение препарата следует прекратить, как только уровень магния в крови достигнет физиологических показателей.
Магне-B6® в форме р-ра для перорального применения. Растворить содержимое ампулы в ½ стакана воды.
Взрослым — 3–4 ампулы в сутки, с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Детям с массой тела >10 кг (в возрасте около 1 года и старше) — 10–30 мг/кг массы тела в сутки (то есть 0,4–1,2 ммоль/кг массы тела в сутки), что соответствует 1–4 ампулам в сутки, с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Применение препарата необходимо прекратить, как только уровень магния в крови достигнет физиологических показателей.
Магне-B6 Антистресс. Таблетки глотать целиком, запивая 1 стаканом воды.
Для взрослых пациентов — 3–4 таблетки в сутки в 2 или 3 приема во время еды.
Детям в возрасте от 6 лет (с массой тела примерно от 20 кг) — 10–30 мг/кг массы тела в сутки (0,4–1,2 ммоль/кг массы тела в сутки) или 2–4 таблетки в сутки) в 2 или 3 приема во время еды. Обычно продолжительность лечения составляет 1 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин). Фенилкетонурия. Гипермагниемия, гипервитаминоз витамина В6, миастения гравис. AV–блокада, тяжелая артериальная гипотензия. Одновременное применение с леводопой (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Диарея.
Препарат Магне-B6® в форме таблеток и Магне-B6 Антистресс — противопоказаны детям в возрасте до 6 лет.
Побочные эффекты
аллергические реакции, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, кожные реакции, в том числе зуд и крапивница.
Особые указания
Магне-B6® в форме таблеток и р-ра для перорального применения. У пациентов с тяжелым дефицитом магния применения препарата следует начинать с его введения в/в. Это также показано пациентам с мальабсорбцией.
У пациентов с сопутствующим дефицитом кальция в большинстве случаев рекомендуется перед назначением кальция сначала откорректировать дефицит магния.
Препарат в форме р-ра содержит натрия метабисульфит и может вызвать развитие тяжелых аллергических реакций и бронхоспазма.
Поскольку этот препарат содержит сахарозу, он противопоказан пациентам с непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.
Информация для больных сахарным диабетом: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержат сахарозу в качестве вспомогательного вещества.
Злоупотребление пиридоксином может вызвать развитие сенсорной нейропатии при его приеме в высоких дозах (>200 мг/сут) в течение длительного периода (то есть в течение нескольких месяцев или лет). Этот эффект обычно носит обратимый характер, исчезая после прекращения приема препарата.
Меры предосторожности при применении. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью следует применять меры, направленные на предупреждение любых рисков, связанных с гипермагниемией.
Магне-B6 Антистресс. Это лекарственное средство содержит лактозу. В связи с этим не рекомендуется применять его пациентам с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа, а также синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы (редкие наследственные состояния).
Информация для больных сахарным диабетом: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, могут содержать сахарозу в качестве вспомогательного вещества.
Злоупотребление пиридоксином может вызвать развитие сенсорной нейропатии при его приеме в высоких дозах (>200 мг/сут) в течение длительного периода (то есть в течение нескольких месяцев или лет). Этот эффект обычно носит обратимый характер и исчезает после прекращения приема препарата.
При умеренной почечной недостаточности необходимо принимать меры для предотвращения возникновения гипермагниемии.
Если через 1 мес лечения не отмечено улучшения состояния, препарат следует отменить.
В случае одновременного дефицита кальция необходимо сначала провести коррекцию дефицита магния, а затем дефицита кальция.
Меры предосторожности при применении. Это лекарственное средство предназначено для применения только у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Пациентам с умеренной почечной недостаточностью следует принять меры предосторожности, направленные на предупреждение любых рисков, связанных с гипермагниемией.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Ограниченные данные клинических исследований на животных не выявили фетотоксического или эмбриотоксического действия препарата. Таким образом, применение магния в период беременности возможно только в случае необходимости после консультации с врачом.
Период кормления грудью. Каждое из действующих веществ препарата в отдельности (и магний, и витамин В6) не противопоказаны в данный период. Учитывая ограниченные доказательные данные по применению максимальной суточной дозы витамина В6 в период кормления грудью, рекомендуется назначать не более 20 мг/сут витамина В6.
Дети. Магне-B6® в форме таблеток. Детям в возрасте младше 6 лет данную лекарственную форму не применяют.
Магне-B6® р-ра для перорального применения. Препарат применяют у детей с массой тела >10 кг (в возрасте около 1 года).
Магне-B6 Антистресс. Препарат применяют у детей в возрасте от 6 лет. Для применения у детей в возрасте до 6 лет доступны соответствующие лекарственные формы.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации. Следует избегать одновременного применения с леводопой, поскольку при этом действие леводопы ингибируется, когда ее применение не сопровождается приемом ингибиторов периферической допа-декарбоксилазы. Применение пиридоксина в любых количествах не показано, если прием леводопы не сопровождается приемом ингибиторов допа-декарбоксилазы.
Нерекомендованные комбинации. Не применять с препаратами, содержащими фосфатные или кальциевые соли, так как они подавляют всасывание магния в кишечнике.
Комбинации, требующие предосторожности при применении. С осторожностью применять пероральные тетрациклины, поскольку магний снижает абсорбцию тетрациклинов в желудке и кишечнике. При одновременном применении с пероральными тетрациклинами прием препарата необходимо отложить по крайней мере на 2 ч.
Препараты магния ослабляют действие пероральных антикоагулянтов и уменьшают усвоение железа.
Диуретики увеличивают выведение магния с мочой.
Применение гидрализина, изониазида, пеницилламина и пероральных контрацептивов увеличивают потребность в витамине В6.
Передозировка
обычно передозировка магнием при пероральном применении не приводит к токсическим реакциям при нормальной функции почек. Однако интоксикация магнием может развиться в случае почечной недостаточности.
При применении препарата в высоких дозах и в течение длительного периода может возникнуть сенсорная нейропатия, проявляющаяся следующими симптомами: онемение, нарушение восприятия положения тела, тремор нижних конечностей, прогрессирование сенсорной атаксии (нарушение координации движений).
Симптомы передозировки зависят от уровня магния в плазме крови. При передозировке могут отмечать снижение АД, тошноту, рвоту, угнетение функций ЦНС, замедление рефлексов, аномалии на ЭКГ, дыхательную недостаточность, кому, остановку сердца и паралич дыхания, анурию.
Лечение передозировки: регидратация, форсированный диурез. При почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.
Условия хранения
Магне-B6® в форме таблеток и Магне-B6 Антистресс. — при температуре не выше 30 °С.
Магне-B6® р-р для перорального применения. — при температуре не ниже 25 °С.
Информация для специалистов здравоохранения. Инструкция для медицинского использования препарата Магне-B6®, таблетки, покрытые оболочкой. Приказ МЗ Украины от 28.07.2016 г. № 787. Р.с. МЗ Украины № UA/5476/02/01. Инструкция для медицинского использования препарата Магне-B6®, р-р для перорального применения. Приказ МЗ Украины от 26.08.2016 г. № 897. Р.с. МЗ Украины № UA/5476/01/01. Инструкция для медицинского использования препарата Магне-B6 Антистрес, таблетки, покрытые оболочкой. Приказ МЗ Украины от 12.11.2015 г. № 748. Р.с. МЗ Украины № UA/4130/01/01.
Актуальная информация
Магне В6 — популярный препарат, который применяется не только по назначению лечащего врача после проведения лабораторных анализов, но и в виде самолечения (без рецепта). В чем же секрет его популярности, несмотря на отсутствие убедительных данных о его эффективности согласно Кокрейновскому сотрудничеству?
Витаминами называют биоорганические соединения, являющиеся неотъемлемыми компонентами обмена веществ. Эти биомолекулы не синтезируются в организме человека, они поступают с продуктами питания. Витамины, в отличие от липидов, белков и углеводов, относятся к микроэлементам питания, их суточная потребность составляет миллиграммы или доли миллиграммов, тем не менее они являются жизненно необходимыми.
Витамин В6 был открыт в 1938–1939 гг. К его открытию привели наблюдения за экспериментальными животными, которых кормили особой диетой. У этих животных развивался специфический симметричный дерматит — кожа на симметричных участках становилась шелушащейся, краснела, животные теряли шерсть. В 1938 г. из рисовой шелухи и дрожжей выделили вещество, которое назвали адермином за способность излечивать вышеописанное состояние. В 1939 г. было изучено строение этого вещества и оно получило уже современное название «пиридоксин».
Под общим названием «витамин В6» принято обозначать три соединения — это пиридоксин, пиридоксамин и пиридоксаль. Все три соединения называют пиридоксином, несмотря на отличия в химической структуре.
У человека пиридоксин превращается в особую форму, пиридоксальфосфат, называющуюся коферментной.
Пиридоксаль фосфат участвует во множестве биохимических процессов. Это превращение аминокислот — трансаминирование, дезаминирование и декарбоксилирование, метаболизм оксиаминокислот, серосодержащих аминокислот и триптофана, биосинтез гема (компонент гемоглобина), синтез тормозного нейромедиатора ГАМК. Также витамин В6 способствует повышению содержания в организме магния (Губский Ю.И. и др., 2000; Гонский Я.И. и др., 2001).
Недостаточность пиридоксина гидрохлорида (г/х) или его коферментной формы может возникнуть при лечении некоторыми противотуберкулезными препаратами, при ограничениях в рационе питания, длительной антибиотикотерапии, так как значительная его часть поступает от синтезирующей данный витамин кишечной микрофлоры.
Основными проявлениями недостаточности пиридоксина г/х являются не только себорейный или пеллагроподобный дерматит, возможны невриты, судороги, анемия.
Магний — это четвертый по распространенности в организме человека биогенный макроэлемент, он играет важную биологическую роль.
У взрослого человека в организме его содержится около 0,05% общей массы тела. Примерно половина содержится в костях, остальной магний распределяется между мышцами и другими мягкими тканями. Магний является важнейшим кофактором около 300 ферментов, регулирующих обмен веществ, таких как ферменты белкового обмена, обмена нуклеиновых кислот, гликолиза, в роли кофермента он участвует в трансмембранном транспорте ионов. Магний (вместе с кальцием) влияет на возбудимость и электрические свойства мембран, подавляет нервномышечную передачу, а также возбудимость нейронов, а снижение его количества в межклеточной среде способствует развитию состояния гипервозбудимости (Маршалл Дж. и др., 2001).
Содержит следующие вещества: пиридоксина г/х, магния лактат дигидрат. В препарат Магне В6 антистресс дополнительно входит магния пидолат, эти компоненты в большом количестве процессов выступают синергистами. Существует перечень исследований, в которых продемонстрирована значительно большая эффективность назначения магния сочетанно с пиридоксина г/хл, если сравнивать действие только магния как моновещества (Pouteau E. et al., 2018).
Назначения
Магне В6 — прежде всего лечение лабораторно подтвержденной гипомагниемии как проявления дефицита этого компонента в организме.
Что является свидетельством недостатка магния и сигналом к проведению лабораторной диагностики?
Среди причин и клинических проявлений небольшого количества магния в организме в литературе указывают нарушения самого процесса питания (пища может быть несбалансированной, либо человек может находиться на строгой диете), проблемы с пищеварением (синдром мальдигестии и мальабсорбции), алкоголизм (как хронический алкоголизм, так и синдром абстиненции), цирроз печени, прием диуретиков, прежде всего петлевых, хронический избыток в организме минералкортикоидных гормонов (регулирующих выведение магния с мочой), тетания (в случае когда при лабораторных исследованиях определяется нормальный или сниженный уровень кальция), делирий, нервно-психическое возбуждение, судороги, атаксия, тремор, хорееподобные движения, сердечные аритмии и снижение мышечной силы.
Также показана лабораторная диагностика уровня магния при хронической диарее, парентеральном питании, длительном приеме эстрогенсодержащих оральных контрацептивов (действие эстрогенов как антагонистов магния и пиридоксина), длительном лечении остеопороза препаратами кальция (Громова О.А. и др., 2013).
Поскольку магний просто нужен для секреции паратгормона, его действия на ткани-мишени, нехватка в организме человека Mg способна послужить причиной гипокальциемии или вызвать рефрактерность к лечению гипокальциемии. Пациентам с полиурией, хроническим пиелонефритом, при терапии цисплатином просто необходимо постоянно контроливровать магний в организме. Также имеет смысл провериться на предмет гипомагниемии пациентам с пограничными расстройствами, так как ее коррекция может способствовать улучшению их состояния (Kopitsyna U. et al., 2015).
Магне В6 также нашел свое место в терапии такой сложной и многоликой патологии, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей, поэтому детям с данной проблемой также следует определять лабораторно наличие гипомагниемии (Nogovitsina O.R. et al., 2006).
В исследовании адаптационных процессов в состоянии тяжелого стресса продемонстрирована значительно большая эффективность применения магния одновременно с пиридоксином г/х по сравнению с препаратами только магния (Pouteau E. et al., 2018).
Возможна также врожденная первичная хроническая гипомагниемия.
Если количество магния в крови снижено умеренно, то назначается пероральная лекформа Магне В6, при тяжелых нарушениях, а именно в процессах всасывания, происходящих в ЖКТ, необходимо вводить Магне В6 инъекционно.
Какие же значения Mg в человеческой крови свидетельствуют о гипомагниемии и недостатке этого макроэлемента?
Концентрация Mg от 12 до 17 мг/л — это недостаток. Если же Mg менее 12 мг/л, то это уже тяжелый случай дефицита.
Фармакокинетика
Всасывание Mg, а именно его солей, происходит в основном в кишечнике пассивно, не превышает 50%. Выводится Mg с мочой, через почки.
Противопоказания
Mожет показаться таким естественным самим назначать себе витаминные препараты, Магне В6 — это лекарство, прежде всего имеющее свои противопоказания и ограничения. Категорически нельзя применять его, если ранее были любые аллергические реакции на сам препарат или любой из его компонентов. Также он противопоказан при КК <30 мл/мин, если выражены нарушения функции почек, AV-блокада, такие заболевания, как фенилкетонурия, миастения гравис. Магне В6 в таблетированной лекформе не применять при диарее, дефиците фермента, участвующего в превращении сахарозы, сахаразы-изомальтазы (содержит сахарозу).
Препарат не назначается при гипервитаминозе пиридоксина г/хл, если содержание магния повышено в сыворотке крови.
Меры предосторожности
Если у пациента выраженный недостаток Mg, то следует отдать предпочтение введению препарата путем в/в вливаний. Также надо вводить данное лекарство в/в больным, у которых есть серьезные проблемы в ЖКТ, а именно усвоение нутриентов, оговоренные выше.
Пациентам, у которых ко всему прочему еще присутствует дефицит кальция, следует провести коррекцию количества магния до назначения препаратов кальция.
Пациентам с сахарным диабетом обоих типов следует помнить, что в оболочке таблеток Магне В6 содержится сахароза как дополнительный ингредиент.
Злоупотребление пиридоксином в дозировке, которая превышает 22 мг/сут на протяжении длительного времени (речь идет о месяцах или даже годах его применения), обусловливаясенсорную нейропатию (ее развитие), к проявлениям которой относятся чувство онемения, тремор, медленно ухудшающаяся сенситивная атаксия (ходьба нарушена, статика и координация тоже, особенно выражено это при закрытых глазах). Этот процесс регрессирует после отмены препарата.
Взаимодействия
Не комбинировать прием данного лекарства с леводопой, если же используется такое сочетание, то снижается эффект последней.
Назначение с леводопой допускается в случае одновременного приема ингибиторов допа-декарбоксилазы.
Комбинации, которые не рекомендуются
Нерационально сочетать с приемом Ca или P из-за их способности нарушать процесс всасывания Mg в кишечнике.
Mg угнетает абсорбцию антибиотиков тетрациклиновой группы в ЖКТ. Если нет возможности избежать сочетания, обязательно выдержать трехчасовой перерыв между применением антибактериального препарата и Магне В6.
Препараты Mg нарушают усваиваемость препаратов Fe и ослабляют эффект пероральных антикоагулянтов.
Выведение Mg с мочой увеличивается, если принимать диуретики, особенно выражен этот эффект, если назначены петлевые диуретики.
Потребность в витамине В6 повышается при назначении таких препаратов, как изониазид, гидралазин, пеницилламин, пероральные эстрогенсодержащие контрацептивы.
Особенности приема препарата
В период беременности препарат категорически не применять, если отсутствуют назначения врача. Не выявлено отрицательного влияния на плод у лабораторных животных. У подопытных животных не наблюдалось повышения частоты рождения потомства с врожденными уродствами, пороками, гипоксией, замедлением внутриутробного развития. Данные, полученные на животных, все же имеют свои ограничения в экстраполяции на человеческий организм.
Существуют исследования, показавшие эффективность использования препарата беременными при гипертонусе матки, маточной боли, угрозе преждевременных родов (Marinov B. et al., 2009).
В период, когда женщина кормит ребенка, Mg и пиридоксина г/х не противопоказаны. Максимальная доза пиридоксина г/х на протяжении этого периода составляет не более 20 мг/сут.
Также нет причин отказываться от вождения автомобиля при терапии Магне В6, так как препарат не снижает способность к концентрации внимания.
Проглатывать целыми таблетки, при этом следует запить их чашкой воды.
Взрослым больным назначают 6–8 табл/сут, распределенных на несколько приемов (лучше 2–3). Чтобы лучше усваивался Магне В6 , его следует назначать с едой.
Детский возраст, начиная с 6-летнего возраста у которых масса тела — 20 кг и больше, рекомендовано 4–6 табл/сут (2–3 раза).
Магне В6 следует прекратить принимать в том случае, когда достигнут нормальный показатель Mg в крови.
Таблетированный Магне В6 не способствует интоксикации у пациентов со здоровыми почками даже при превышении дозы. Почечная недостаточность — это фактор риска интоксикации Mg, которая может быть выражена по-разному, зависит от степени гипермагниемии и включает следующие состояния: тошнота, рвота, снижение АД, заторможенность. Также возможны сокращение количества выделяемой мочи, возможна даже анурия, возможно выявление изменений при ЭКГ, асистолии, нарушения рефлексов и дыхательных расстройств, развитие комы.
Основой лечения является регидратация, также обычно проводится форсированный диурез.
Если же у пациента отмечается хроническая болезнь почек, то может понадобиться лечение в отделении гемодиализа.
Побочные явления при приеме данного препарата могут включать аллергические реакции, которые обладают различной выраженностью, крапивницу, тошноту, рвоту, болевые ощущения в ЖКТ.
Магне В6 — это препарат безрецептурного отпуска.
Заключение
Несмотря на все описанные положительные моменты Магне В6 и мнимую безопасность, в то время когда его используют, необходимо помнить, что перед применением препарата необходима консультация профильного специалиста (врача).