Магне В 6 — популярный препарат, который применяется не только по назначению лечащего врача после проведения лабораторных анализов, но и в виде самолечения (без рецепта). В чем же секрет его популярности, несмотря на отсутствие убедительных данных о его эффективности согласно Кокрейновскому сотрудничеству?

Витаминами называют биоорганические соединения, являющиеся неотъемлемыми компонентами обмена веществ. Эти биомолекулы не синтезируются в организме человека, они поступают с продуктами питания. Витамины, в отличие от липидов, белков и углеводов, относятся к микроэлементам питания, их суточная потребность составляет миллиграммы или доли миллиграммов, тем не менее они являются жизненно необходимыми.

Витамин В 6 был открыт в 1938–1939 гг. К его открытию привели наблюдения за экспериментальными животными, которых кормили особой диетой. У этих животных развивался специфический симметричный дерматит — кожа на симметричных участках становилась шелушащейся, краснела, животные теряли шерсть. В 1938 г. из рисовой шелухи и дрожжей выделили вещество, которое назвали адермином за способность излечивать вышеописанное состояние. В 1939 г. было изучено строение этого вещества и оно получило уже современное название «пиридоксин».

Под общим названием «витамин В 6 » принято обозначать три соединения — это пиридоксин, пиридоксамин и пиридоксаль. Все три соединения называют пиридоксином, несмотря на отличия в химической структуре.

У человека пиридоксин превращается в особую форму, пиридоксальфосфат, называющуюся коферментной.

Пиридоксаль фосфат участвует во множестве биохимических процессов. Это превращение аминокислот — трансаминирование, дезаминирование и декарбоксилирование, метаболизм оксиаминокислот, серосодержащих аминокислот и триптофана, биосинтез гема (компонент гемоглобина), синтез тормозного нейромедиатора ГАМК. Также витамин В 6 способствует повышению содержания в организме магния (Губский Ю.И. и др., 2000; Гонский Я.И. и др., 2001).

Недостаточность пиридоксина гидрохлорида (г/х) или его коферментной формы может возникнуть при лечении некоторыми противотуберкулезными препаратами, при ограничениях в рационе питания, длительной антибиотикотерапии, так как значительная его часть поступает от синтезирующей данный витамин кишечной микрофлоры.

Основными проявлениями недостаточности пиридоксина г/х являются не только себорейный или пеллагроподобный дерматит, возможны невриты, судороги, анемия.

Магний — это четвертый по распространенности в организме человека биогенный макроэлемент, он играет важную биологическую роль.

У взрослого человека в организме его содержится около 0,05% общей массы тела. Примерно половина содержится в костях, остальной магний распределяется между мышцами и другими мягкими тканями. Магний является важнейшим кофактором около 300 ферментов, регулирующих обмен веществ, таких как ферменты белкового обмена, обмена нуклеиновых кислот, гликолиза, в роли кофермента он участвует в трансмембранном транспорте ионов. Магний (вместе с кальцием) влияет на возбудимость и электрические свойства мембран, подавляет нервномышечную передачу, а также возбудимость нейронов, а снижение его количества в межклеточной среде способствует развитию состояния гипервозбудимости (Маршалл Дж. и др., 2001).

Содержит следующие вещества: пиридоксина г/х, магния лактат дигидрат. В препарат Магне В 6 антистресс дополнительно входит магния пидолат, эти компоненты в большом количестве процессов выступают синергистами. Существует перечень исследований, в которых продемонстрирована значительно большая эффективность назначения магния сочетанно с пиридоксина г/хл, если сравнивать действие только магния как моновещества (Pouteau E. et al., 2018).

Назначения

Магне В 6 — прежде всего лечение лабораторно подтвержденной гипомагниемии как проявления дефицита этого компонента в организме.

Что является свидетельством недостатка магния и сигналом к проведению лабораторной диагностики?

Среди причин и клинических проявлений небольшого количества магния в организме в литературе указывают нарушения самого процесса питания (пища может быть несбалансированной, либо человек может находиться на строгой диете), проблемы с пищеварением (синдром мальдигестии и мальабсорбции), алкоголизм (как хронический алкоголизм, так и синдром абстиненции), цирроз печени, прием диуретиков, прежде всего петлевых, хронический избыток в организме минералкортикоидных гормонов (регулирующих выведение магния с мочой), тетания (в случае когда при лабораторных исследованиях определяется нормальный или сниженный уровень кальция), делирий, нервно-психическое возбуждение, судороги, атаксия, тремор, хорееподобные движения, сердечные аритмии и снижение мышечной силы.

Также показана лабораторная диагностика уровня магния при хронической диарее, парентеральном питании, длительном приеме эстрогенсодержащих оральных контрацептивов (действие эстрогенов как антагонистов магния и пиридоксина), длительном лечении остеопороза препаратами кальция (Громова О.А. и др., 2013).

Поскольку магний просто нужен для секреции паратгормона, его действия на ткани-мишени, нехватка в организме человека Mg способна послужить причиной гипокальциемии или вызвать рефрактерность к лечению гипокальциемии. Пациентам с полиурией, хроническим пиелонефритом, при терапии цисплатином просто необходимо постоянно контроливровать магний в организме. Также имеет смысл провериться на предмет гипомагниемии пациентам с пограничными расстройствами, так как ее коррекция может способствовать улучшению их состояния (Kopitsyna U. et al., 2015).

Магне В 6 также нашел свое место в терапии такой сложной и многоликой патологии, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей, поэтому детям с данной проблемой также следует определять лабораторно наличие гипомагниемии (Nogovitsina O.R. et al., 2006).

В исследовании адаптационных процессов в состоянии тяжелого стресса продемонстрирована значительно большая эффективность применения магния одновременно с пиридоксином г/х по сравнению с препаратами только магния (Pouteau E. et al., 2018).

Возможна также врожденная первичная хроническая гипомагниемия.

Если количество магния в крови снижено умеренно, то назначается пероральная лекформа Магне В 6 , при тяжелых нарушениях, а именно в процессах всасывания, происходящих в ЖКТ, необходимо вводить Магне В 6 инъекционно.

Какие же значения Mg в человеческой крови свидетельствуют о гипомагниемии и недостатке этого макроэлемента?

Концентрация Mg от 12 до 17 мг/л — это недостаток. Если же Mg менее 12 мг/л, то это уже тяжелый случай дефицита.

Фармакокинетика



Всасывание Mg, а именно его солей, происходит в основном в кишечнике пассивно, не превышает 50%. Выводится Mg с мочой, через почки.

Противопоказания



Mожет показаться таким естественным самим назначать себе витаминные препараты, Магне В 6 — это лекарство, прежде всего имеющее свои противопоказания и ограничения. Категорически нельзя применять его, если ранее были любые аллергические реакции на сам препарат или любой из его компонентов. Также он противопоказан при КК <30 мл/мин, если выражены нарушения функции почек, AV-блокада, такие заболевания, как фенилкетонурия, миастения гравис. Магне В6 в таблетированной лекформе не применять при диарее, дефиците фермента, участвующего в превращении сахарозы, сахаразы-изомальтазы (содержит сахарозу).

Препарат не назначается при гипервитаминозе пиридоксина г/хл, если содержание магния повышено в сыворотке крови.

Меры предосторожности

Если у пациента выраженный недостаток Mg, то следует отдать предпочтение введению препарата путем в/в вливаний. Также надо вводить данное лекарство в/в больным, у которых есть серьезные проблемы в ЖКТ, а именно усвоение нутриентов, оговоренные выше.

Пациентам, у которых ко всему прочему еще присутствует дефицит кальция, следует провести коррекцию количества магния до назначения препаратов кальция.

Пациентам с сахарным диабетом обоих типов следует помнить, что в оболочке таблеток Магне В 6 содержится сахароза как дополнительный ингредиент.

Злоупотребление пиридоксином в дозировке, которая превышает 22 мг/сут на протяжении длительного времени (речь идет о месяцах или даже годах его применения), обусловливаясенсорную нейропатию (ее развитие), к проявлениям которой относятся чувство онемения, тремор, медленно ухудшающаяся сенситивная атаксия (ходьба нарушена, статика и координация тоже, особенно выражено это при закрытых глазах). Этот процесс регрессирует после отмены препарата.

Взаимодействия



Не комбинировать прием данного лекарства с леводопой, если же используется такое сочетание, то снижается эффект последней.

Назначение с леводопой допускается в случае одновременного приема ингибиторов допа-декарбоксилазы.

Комбинации, которые не рекомендуются



Нерационально сочетать с приемом Ca или P из-за их способности нарушать процесс всасывания Mg в кишечнике.

Mg угнетает абсорбцию антибиотиков тетрациклиновой группы в ЖКТ. Если нет возможности избежать сочетания, обязательно выдержать трехчасовой перерыв между применением антибактериального препарата и Магне В6.

Препараты Mg нарушают усваиваемость препаратов Fe и ослабляют эффект пероральных антикоагулянтов.

Выведение Mg с мочой увеличивается, если принимать диуретики, особенно выражен этот эффект, если назначены петлевые диуретики.

Потребность в витамине В6 повышается при назначении таких препаратов, как изониазид, гидралазин, пеницилламин, пероральные эстрогенсодержащие контрацептивы.

Особенности приема препарата