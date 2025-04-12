Комплекс витаминов группы В с минералами

Магне-B6® (Magne-B6®)

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Магне-B6®
Магне-B6®
Раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
от 191,29 грн
в 960 аптеках
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Магне-B6 Антистресс
Магне-B6 Антистресс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
от 449,00 грн
в 805 аптеках
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Магне-B6®
Магне-B6®
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
от 308,76 грн
в 756 аптеках
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Магне-B6®
Магне-B6®
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №50
Опелла Хелскеа Украина
Нет в наличии
Цены в Киев
от 191,29 грн
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Магне-B6 инструкция по применению

Состав

Магния лактат дигидрат - 186 мг

Магния пидолат - 936 мг

Пиридоксина гидрохлорид - 10 мг

Фармакологические свойства

магний — внутриклеточный катион, снижает возбудимость нейронов и угнетает нервно-мышечную передачу, а также участвует во многих ферментативных реакциях. Магний является важной составляющей тканей организма: кости скелета содержат половину всего количества магния, находящегося в организме.
Во всасывании солей магния в ЖКТ участвует, помимо других механизмов, пассивный механизм, для которого растворимость соли является определяющим фактором. Всасывание солей магния в ЖКТ не превышает 50%. Выводятся соли магния из организма преимущественно с мочой.
Концентрация магния в плазме крови 12–17 мг/л (1–1,4 мэкв/л или 0,5–0,7 ммоль/л) указывает на дефицит магния; <12 мг/л (1 мЭкв/л или 0,5 ммоль/л) — на тяжелый дефицит магния.
Недостаточность магния может быть:
– первичной, в связи с метаболической патологией (хроническая врожденная гипомагниемия);
– вторичной, в связи с недостаточным потреблением магния с пищей (нерациональное питание, хроническое злоупотребление алкоголем, исключительно парентеральное питание), нарушением всасывания магния в пищеварительном тракте (хроническая диарея, свищи пищеварительного тракта, гипопаратиреоидизм), чрезмерным выведением магния через почки (канальцевые нарушения, тяжелая полиурия, злоупотребление диуретиками, хронический пиелонефрит, первичный гиперальдостеронизм, лечение цисплатином).
Пиридоксин, коферментный фактор, участвующий в большинстве метаболических процессов.
В организме пиридоксин подвергается окислению до пиридоксаля или аминированию до пиридоксамина. Вследствие дальнейшего фосфорилирования образуется фосфат пиридоксаля. Эта форма пиридоксина является метаболически активной.

Показания Магне-B6

Магне-B6® в форме таблеток и р-ра для перорального применения. Лечение подтвержденного дефицита магния в организме человека как изолированного, так и ассоциированного с другими дефицитными состояниями.
Магне-B6 Антистресс. Симптоматическое лечение дефицита магния в организме.

Применение Магне-B6

Магне-B6® в форме таблеток. Таблетки следует глотать целиком, запивая большим стаканом воды.
Препарат предназначен для применения только у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Взрослым — 6–8 таблеток в сутки с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Детям в возрасте старше 6 лет (с массой тела >20 кг) — 10–30 мг/кг массы тела в сутки (то есть 0,4–1,2 ммоль/кг массы тела в сутки), что соответствует дозе 4–6 таблеток в сутки с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Применение препарата следует прекратить, как только уровень магния в крови достигнет физиологических показателей.
Магне-B6® в форме р-ра для перорального применения. Растворить содержимое ампулы в ½ стакана воды.
Взрослым — 3–4 ампулы в сутки, с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Детям с массой тела >10 кг (в возрасте около 1 года и старше) — 10–30 мг/кг массы тела в сутки (то есть 0,4–1,2 ммоль/кг массы тела в сутки), что соответствует 1–4 ампулам в сутки, с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Применение препарата необходимо прекратить, как только уровень магния в крови достигнет физиологических показателей.
Магне-B6 Антистресс. Таблетки глотать целиком, запивая 1 стаканом воды.
Для взрослых пациентов — 3–4 таблетки в сутки в 2 или 3 приема во время еды.
Детям в возрасте от 6 лет (с массой тела примерно от 20 кг) — 10–30 мг/кг массы тела в сутки (0,4–1,2 ммоль/кг массы тела в сутки) или 2–4 таблетки в сутки) в 2 или 3 приема во время еды. Обычно продолжительность лечения составляет 1 мес.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин). Фенилкетонурия. Гипермагниемия, гипервитаминоз витамина В6, миастения гравис. AV–блокада, тяжелая артериальная гипотензия. Одновременное применение с леводопой (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Диарея.
Препарат Магне-B6® в форме таблеток и Магне-B6 Антистресс — противопоказаны детям в возрасте до 6 лет.

Побочные эффекты

аллергические реакции, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, кожные реакции, в том числе зуд и крапивница.

Особые указания

Магне-B6® в форме таблеток и р-ра для перорального применения. У пациентов с тяжелым дефицитом магния применения препарата следует начинать с его введения в/в. Это также показано пациентам с мальабсорбцией.
У пациентов с сопутствующим дефицитом кальция в большинстве случаев рекомендуется перед назначением кальция сначала откорректировать дефицит магния.
Препарат в форме р-ра содержит натрия метабисульфит и может вызвать развитие тяжелых аллергических реакций и бронхоспазма.
Поскольку этот препарат содержит сахарозу, он противопоказан пациентам с непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.
Информация для больных сахарным диабетом: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержат сахарозу в качестве вспомогательного вещества.
Злоупотребление пиридоксином может вызвать развитие сенсорной нейропатии при его приеме в высоких дозах (>200 мг/сут) в течение длительного периода (то есть в течение нескольких месяцев или лет). Этот эффект обычно носит обратимый характер, исчезая после прекращения приема препарата.
Меры предосторожности при применении. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью следует применять меры, направленные на предупреждение любых рисков, связанных с гипермагниемией.
Магне-B6 Антистресс. Это лекарственное средство содержит лактозу. В связи с этим не рекомендуется применять его пациентам с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа, а также синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы (редкие наследственные состояния).
Информация для больных сахарным диабетом: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, могут содержать сахарозу в качестве вспомогательного вещества.
Злоупотребление пиридоксином может вызвать развитие сенсорной нейропатии при его приеме в высоких дозах (>200 мг/сут) в течение длительного периода (то есть в течение нескольких месяцев или лет). Этот эффект обычно носит обратимый характер и исчезает после прекращения приема препарата.
При умеренной почечной недостаточности необходимо принимать меры для предотвращения возникновения гипермагниемии.
Если через 1 мес лечения не отмечено улучшения состояния, препарат следует отменить.
В случае одновременного дефицита кальция необходимо сначала провести коррекцию дефицита магния, а затем дефицита кальция.
Меры предосторожности при применении. Это лекарственное средство предназначено для применения только у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Пациентам с умеренной почечной недостаточностью следует принять меры предосторожности, направленные на предупреждение любых рисков, связанных с гипермагниемией.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Ограниченные данные клинических исследований на животных не выявили фетотоксического или эмбриотоксического действия препарата. Таким образом, применение магния в период беременности возможно только в случае необходимости после консультации с врачом.
Период кормления грудью. Каждое из действующих веществ препарата в отдельности (и магний, и витамин В6) не противопоказаны в данный период. Учитывая ограниченные доказательные данные по применению максимальной суточной дозы витамина В6 в период кормления грудью, рекомендуется назначать не более 20 мг/сут витамина В6.
Дети. Магне-B6® в форме таблеток. Детям в возрасте младше 6 лет данную лекарственную форму не применяют.
Магне-B6® р-ра для перорального применения. Препарат применяют у детей с массой тела >10 кг (в возрасте около 1 года).
Магне-B6 Антистресс. Препарат применяют у детей в возрасте от 6 лет. Для применения у детей в возрасте до 6 лет доступны соответствующие лекарственные формы.

Взаимодействия

противопоказанные комбинации. Следует избегать одновременного применения с леводопой, поскольку при этом действие леводопы ингибируется, когда ее применение не сопровождается приемом ингибиторов периферической допа-декарбоксилазы. Применение пиридоксина в любых количествах не показано, если прием леводопы не сопровождается приемом ингибиторов допа-декарбоксилазы.
Нерекомендованные комбинации. Не применять с препаратами, содержащими фосфатные или кальциевые соли, так как они подавляют всасывание магния в кишечнике.
Комбинации, требующие предосторожности при применении. С осторожностью применять пероральные тетрациклины, поскольку магний снижает абсорбцию тетрациклинов в желудке и кишечнике. При одновременном применении с пероральными тетрациклинами прием препарата необходимо отложить по крайней мере на 2 ч.
Препараты магния ослабляют действие пероральных антикоагулянтов и уменьшают усвоение железа.
Диуретики увеличивают выведение магния с мочой.
Применение гидрализина, изониазида, пеницилламина и пероральных контрацептивов увеличивают потребность в витамине В6.

Передозировка

обычно передозировка магнием при пероральном применении не приводит к токсическим реакциям при нормальной функции почек. Однако интоксикация магнием может развиться в случае почечной недостаточности.
При применении препарата в высоких дозах и в течение длительного периода может возникнуть сенсорная нейропатия, проявляющаяся следующими симптомами: онемение, нарушение восприятия положения тела, тремор нижних конечностей, прогрессирование сенсорной атаксии (нарушение координации движений).
Симптомы передозировки зависят от уровня магния в плазме крови. При передозировке могут отмечать снижение АД, тошноту, рвоту, угнетение функций ЦНС, замедление рефлексов, аномалии на ЭКГ, дыхательную недостаточность, кому, остановку сердца и паралич дыхания, анурию.
Лечение передозировки: регидратация, форсированный диурез. При почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Условия хранения

Магне-B6® в форме таблеток и Магне-B6 Антистресс. — при температуре не выше 30 °С.
Магне-B6® р-р для перорального применения. — при температуре не ниже 25 °С.
Информация для специалистов здравоохранения. Инструкция для медицинского использования препарата Магне-B6®, таблетки, покрытые оболочкой. Приказ МЗ Украины от 28.07.2016 г. № 787. Р.с. МЗ Украины № UA/5476/02/01. Инструкция для медицинского использования препарата Магне-B6®, р-р для перорального применения. Приказ МЗ Украины от 26.08.2016 г. № 897. Р.с. МЗ Украины № UA/5476/01/01. Инструкция для медицинского использования препарата Магне-B6 Антистрес, таблетки, покрытые оболочкой. Приказ МЗ Украины от 12.11.2015 г. № 748. Р.с. МЗ Украины № UA/4130/01/01.

Актуальная информация

Магне В6 — популярный препарат, который применяется не только по назначению лечащего врача после проведения лабораторных анализов, но и в виде самолечения (без рецепта). В чем же секрет его популярности, несмотря на отсутствие убедительных данных о его эффективности согласно Кокрейновскому сотрудничеству?
Витаминами называют биоорганические соединения, являющиеся неотъемлемыми компонентами обмена веществ. Эти биомолекулы не синтезируются в организме человека, они поступают с продуктами питания. Витамины, в отличие от липидов, белков и углеводов, относятся к микроэлементам питания, их суточная потребность составляет миллиграммы или доли миллиграммов, тем не менее они являются жизненно необходимыми.
Витамин В6 был открыт в 1938–1939 гг. К его открытию привели наблюдения за экспериментальными животными, которых кормили особой диетой. У этих животных развивался специфический симметричный дерматит — кожа на симметричных участках становилась шелушащейся, краснела, животные теряли шерсть. В 1938 г. из рисовой шелухи и дрожжей выделили вещество, которое назвали адермином за способность излечивать вышеописанное состояние. В 1939 г. было изучено строение этого вещества и оно получило уже современное название «пиридоксин».
Под общим названием «витамин В6» принято обозначать три соединения — это пиридоксин, пиридоксамин и пиридоксаль. Все три соединения называют пиридоксином, несмотря на отличия в химической структуре.
У человека пиридоксин превращается в особую форму, пиридоксальфосфат, называющуюся коферментной.
Пиридоксаль фосфат участвует во множестве биохимических процессов. Это превращение аминокислот — трансаминирование, дезаминирование и декарбоксилирование, метаболизм оксиаминокислот, серосодержащих аминокислот и триптофана, биосинтез гема (компонент гемоглобина), синтез тормозного нейромедиатора ГАМК. Также витамин В6 способствует повышению содержания в организме магния (Губский Ю.И. и др., 2000; Гонский Я.И. и др., 2001).
Недостаточность пиридоксина гидрохлорида (г/х) или его коферментной формы может возникнуть при лечении некоторыми противотуберкулезными препаратами, при ограничениях в рационе питания, длительной антибиотикотерапии, так как значительная его часть поступает от синтезирующей данный витамин кишечной микрофлоры.
Основными проявлениями недостаточности пиридоксина г/х являются не только себорейный или пеллагроподобный дерматит, возможны невриты, судороги, анемия.
Магний — это четвертый по распространенности в организме человека биогенный макроэлемент, он играет важную биологическую роль.
У взрослого человека в организме его содержится около 0,05% общей массы тела. Примерно половина содержится в костях, остальной магний распределяется между мышцами и другими мягкими тканями. Магний является важнейшим кофактором около 300 ферментов, регулирующих обмен веществ, таких как ферменты белкового обмена, обмена нуклеиновых кислот, гликолиза, в роли кофермента он участвует в трансмембранном транспорте ионов. Магний (вместе с кальцием) влияет на возбудимость и электрические свойства мембран, подавляет нервномышечную передачу, а также возбудимость нейронов, а снижение его количества в межклеточной среде способствует развитию состояния гипервозбудимости (Маршалл Дж. и др., 2001).
Содержит следующие вещества: пиридоксина г/х, магния лактат дигидрат. В препарат Магне В6 антистресс дополнительно входит магния пидолат, эти компоненты в большом количестве процессов выступают синергистами. Существует перечень исследований, в которых продемонстрирована значительно большая эффективность назначения магния сочетанно с пиридоксина г/хл, если сравнивать действие только магния как моновещества (Pouteau E. et al., 2018).

Назначения

Магне В6 — прежде всего лечение лабораторно подтвержденной гипомагниемии как проявления дефицита этого компонента в организме.
Что является свидетельством недостатка магния и сигналом к проведению лабораторной диагностики?
Среди причин и клинических проявлений небольшого количества магния в организме в литературе указывают нарушения самого процесса питания (пища может быть несбалансированной, либо человек может находиться на строгой диете), проблемы с пищеварением (синдром мальдигестии и мальабсорбции), алкоголизм (как хронический алкоголизм, так и синдром абстиненции), цирроз печени, прием диуретиков, прежде всего петлевых, хронический избыток в организме минералкортикоидных гормонов (регулирующих выведение магния с мочой), тетания (в случае когда при лабораторных исследованиях определяется нормальный или сниженный уровень кальция), делирий, нервно-психическое возбуждение, судороги, атаксия, тремор, хорееподобные движения, сердечные аритмии и снижение мышечной силы.
Также показана лабораторная диагностика уровня магния при хронической диарее, парентеральном питании, длительном приеме эстрогенсодержащих оральных контрацептивов (действие эстрогенов как антагонистов магния и пиридоксина), длительном лечении остеопороза препаратами кальция (Громова О.А. и др., 2013).
Поскольку магний просто нужен для секреции паратгормона, его действия на ткани-мишени, нехватка в организме человека Mg способна послужить причиной гипокальциемии или вызвать рефрактерность к лечению гипокальциемии. Пациентам с полиурией, хроническим пиелонефритом, при терапии цисплатином просто необходимо постоянно контроливровать магний в организме. Также имеет смысл провериться на предмет гипомагниемии пациентам с пограничными расстройствами, так как ее коррекция может способствовать улучшению их состояния (Kopitsyna U. et al., 2015).
Магне В6 также нашел свое место в терапии такой сложной и многоликой патологии, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей, поэтому детям с данной проблемой также следует определять лабораторно наличие гипомагниемии (Nogovitsina O.R. et al., 2006).
В исследовании адаптационных процессов в состоянии тяжелого стресса продемонстрирована значительно большая эффективность применения магния одновременно с пиридоксином г/х по сравнению с препаратами только магния (Pouteau E. et al., 2018).
Возможна также врожденная первичная хроническая гипомагниемия.
Если количество магния в крови снижено умеренно, то назначается пероральная лекформа Магне В6, при тяжелых нарушениях, а именно в процессах всасывания, происходящих в ЖКТ, необходимо вводить Магне В6 инъекционно.
Какие же значения Mg в человеческой крови свидетельствуют о гипомагниемии и недостатке этого макроэлемента?
Концентрация Mg от 12 до 17 мг/л — это недостаток. Если же Mg менее 12 мг/л, то это уже тяжелый случай дефицита.

Фармакокинетика

Всасывание Mg, а именно его солей, происходит в основном в кишечнике пассивно, не превышает 50%. Выводится Mg с мочой, через почки.

Противопоказания

Mожет показаться таким естественным самим назначать себе витаминные препараты, Магне В6 — это лекарство, прежде всего имеющее свои противопоказания и ограничения. Категорически нельзя применять его, если ранее были любые аллергические реакции на сам препарат или любой из его компонентов. Также он противопоказан при КК <30 мл/мин, если выражены нарушения функции почек, AV-блокада, такие заболевания, как фенилкетонурия, миастения гравис. Магне В6 в таблетированной лекформе не применять при диарее, дефиците фермента, участвующего в превращении сахарозы, сахаразы-изомальтазы (содержит сахарозу).
Препарат не назначается при гипервитаминозе пиридоксина г/хл, если содержание магния повышено в сыворотке крови.

Меры предосторожности

Если у пациента выраженный недостаток Mg, то следует отдать предпочтение введению препарата путем в/в вливаний. Также надо вводить данное лекарство в/в больным, у которых есть серьезные проблемы в ЖКТ, а именно усвоение нутриентов, оговоренные выше.
Пациентам, у которых ко всему прочему еще присутствует дефицит кальция, следует провести коррекцию количества магния до назначения препаратов кальция.
Пациентам с сахарным диабетом обоих типов следует помнить, что в оболочке таблеток Магне В6 содержится сахароза как дополнительный ингредиент.
Злоупотребление пиридоксином в дозировке, которая превышает 22 мг/сут на протяжении длительного времени (речь идет о месяцах или даже годах его применения), обусловливаясенсорную нейропатию (ее развитие), к проявлениям которой относятся чувство онемения, тремор, медленно ухудшающаяся сенситивная атаксия (ходьба нарушена, статика и координация тоже, особенно выражено это при закрытых глазах). Этот процесс регрессирует после отмены препарата.

Взаимодействия

Не комбинировать прием данного лекарства с леводопой, если же используется такое сочетание, то снижается эффект последней.
Назначение с леводопой допускается в случае одновременного приема ингибиторов допа-декарбоксилазы.

Комбинации, которые не рекомендуются

Нерационально сочетать с приемом Ca или P из-за их способности нарушать процесс всасывания Mg в кишечнике.
Mg угнетает абсорбцию антибиотиков тетрациклиновой группы в ЖКТ. Если нет возможности избежать сочетания, обязательно выдержать трехчасовой перерыв между применением антибактериального препарата и Магне В6.
Препараты Mg нарушают усваиваемость препаратов Fe и ослабляют эффект пероральных антикоагулянтов.
Выведение Mg с мочой увеличивается, если принимать диуретики, особенно выражен этот эффект, если назначены петлевые диуретики.
Потребность в витамине В6 повышается при назначении таких препаратов, как изониазид, гидралазин, пеницилламин, пероральные эстрогенсодержащие контрацептивы.

Особенности приема препарата

В период беременности препарат категорически не применять, если отсутствуют назначения врача. Не выявлено отрицательного влияния на плод у лабораторных животных. У подопытных животных не наблюдалось повышения частоты рождения потомства с врожденными уродствами, пороками, гипоксией, замедлением внутриутробного развития. Данные, полученные на животных, все же имеют свои ограничения в экстраполяции на человеческий организм.
Существуют исследования, показавшие эффективность использования препарата беременными при гипертонусе матки, маточной боли, угрозе преждевременных родов (Marinov B. et al., 2009).
В период, когда женщина кормит ребенка, Mg и пиридоксина г/х не противопоказаны. Максимальная доза пиридоксина г/х на протяжении этого периода составляет не более 20 мг/сут.
Также нет причин отказываться от вождения автомобиля при терапии Магне В6, так как препарат не снижает способность к концентрации внимания.
Проглатывать целыми таблетки, при этом следует запить их чашкой воды.
Взрослым больным назначают 6–8 табл/сут, распределенных на несколько приемов (лучше 2–3). Чтобы лучше усваивался Магне В6 , его следует назначать с едой.
Детский возраст, начиная с 6-летнего возраста у которых масса тела — 20 кг и больше, рекомендовано 4–6 табл/сут (2–3 раза).
Магне В6 следует прекратить принимать в том случае, когда достигнут нормальный показатель Mg в крови.

Таблетированный Магне В6 не способствует интоксикации у пациентов со здоровыми почками даже при превышении дозы. Почечная недостаточность — это фактор риска интоксикации Mg, которая может быть выражена по-разному, зависит от степени гипермагниемии и включает следующие состояния: тошнота, рвота, снижение АД, заторможенность. Также возможны сокращение количества выделяемой мочи, возможна даже анурия, возможно выявление изменений при ЭКГ, асистолии, нарушения рефлексов и дыхательных расстройств, развитие комы.
Основой лечения является регидратация, также обычно проводится форсированный диурез.
Если же у пациента отмечается хроническая болезнь почек, то может понадобиться лечение в отделении гемодиализа.
Побочные явления при приеме данного препарата могут включать аллергические реакции, которые обладают различной выраженностью, крапивницу, тошноту, рвоту, болевые ощущения в ЖКТ.
Магне В6 — это препарат безрецептурного отпуска.
Заключение
Несмотря на все описанные положительные моменты Магне В6 и мнимую безопасность, в то время когда его используют, необходимо помнить, что перед применением препарата необходима консультация профильного специалиста (врача).

Характеристики
Производитель
Опелла Хелскеа Украина
Форма выпуска
Раствор для перорального применения
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5476/01/01 от 28.10.2021