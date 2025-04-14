Харьков (адрес не указан)
Доступно в 386 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
242,29
Экономия при брони: -8,96 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
360,96
Экономия при брони: -37,32 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
559,43
Экономия при брони: -67,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
249,65
Экономия при брони: -16,32 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
371,93
Экономия при брони: -38,80 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
559,23
Экономия при брони: -64,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
280,90
Экономия при брони: -36,80 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -39,80 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
617,30
Экономия при брони: -78,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
281,10
Экономия при брони: -37,00 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -77,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
280,90
Экономия при брони: -36,80 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -39,80 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -77,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина