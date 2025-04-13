Киев (адрес не указан)
Доступно в 962 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,60
Экономия при брони: -34,10 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -42,00 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -81,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
280,90
Экономия при брони: -38,70 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -46,70 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,50
Экономия при брони: -69,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
312,50
Экономия при брони: -67,12 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
469,40
Экономия при брони: -108,85 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,10
Экономия при брони: -65,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
242,20
Экономия при брони: -31,51 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
432,10
Экономия при брони: -83,53 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
619,50
Экономия при брони: -91,33 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
248,92
Экономия при брони: -11,11 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
362,44
Экономия при брони: -23,50 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
546,79
Экономия при брони: -53,34 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
257,70
Экономия при брони: -40,63 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
463,90
Экономия при брони: -107,61 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
625,20
Экономия при брони: -86,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
252,43
Экономия при брони: -14,62 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,56
Экономия при брони: -33,38 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
543,94
Экономия при брони: -44,83 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
281,10
Экономия при брони: -38,90 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -46,70 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
617,30
Экономия при брони: -80,80 грн