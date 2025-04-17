Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
255,50
Экономия при брони: -20,60 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
418,30
Экономия при брони: -60,90 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
617,30
Экономия при брони: -99,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
281,10
Экономия при брони: -8,43 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
418,35
Экономия при брони: -12,55 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
525,84
Экономия при брони: -15,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,60
Экономия при брони: -40,70 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
417,00
Экономия при брони: -59,60 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
243,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,30
Экономия при брони: -52,90 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
617,30
Экономия при брони: -99,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
231,83
Экономия при брони: -15,42 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
370,93
Экономия при брони: -55,15 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
557,48
Экономия при брони: -61,72 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
243,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -52,70 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -98,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
229,77
Экономия при брони: -13,36 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,63
Экономия при брони: -40,85 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
554,61
Экономия при брони: -71,25 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
280,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
418,30
Экономия при брони: -60,90 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
225,79
Экономия при брони: -9,38 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,49
Экономия при брони: -46,38 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
545,00
Экономия при брони: -47,52 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,60
Экономия при брони: -40,70 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,30
Экономия при брони: -52,90 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
214,69
Экономия при брони: -9,72 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
378,32
Экономия при брони: -31,18 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
547,16
Экономия при брони: -72,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
254,37
Экономия при брони: -16,56 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
370,38
Экономия при брони: -43,08 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
558,76
Экономия при брони: -62,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина