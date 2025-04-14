Днепр (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
250,26
Экономия при брони: -16,93 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
371,39
Экономия при брони: -38,91 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
560,28
Экономия при брони: -58,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
250,45
Экономия при брони: -17,12 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
371,66
Экономия при брони: -39,18 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
558,57
Экономия при брони: -57,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
273,28
Экономия при брони: -18,56 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
380,05
Экономия при брони: -24,03 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
560,44
Экономия при брони: -61,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
229,95
Экономия при брони: -18,45 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -52,50 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,50
Экономия при брони: -87,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
280,90
Экономия при брони: -45,90 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
417,90
Экономия при брони: -60,30 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
617,30
Экономия при брони: -99,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
267,26
Экономия при брони: -12,54 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
397,75
Экономия при брони: -59,03 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
537,66
Экономия при брони: -37,02 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
254,54
Экономия при брони: -16,73 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
370,62
Экономия при брони: -37,57 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
559,13
Экономия при брони: -58,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,80
Экономия при брони: -40,80 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -52,50 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
604,60
Экономия при брони: -86,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
242,87
Экономия при брони: -9,54 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
366,64
Экономия при брони: -27,92 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
543,74
Экономия при брони: -42,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
247,40
Экономия при брони: -14,07 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,14
Экономия при брони: -28,42 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
543,33
Экономия при брони: -42,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
246,91
Экономия при брони: -13,58 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
133,70
Экономия при брони: -20,48 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
552,77
Экономия при брони: -56,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
243,69
Экономия при брони: -10,36 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
361,64
Экономия при брони: -30,41 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
543,51
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
247,68
Экономия при брони: -14,35 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
373,89
Экономия при брони: -42,54 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
552,40
Экономия при брони: -53,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
242,26
Экономия при брони: -8,93 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
359,52
Экономия при брони: -29,76 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
542,38
Экономия при брони: -49,87 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина