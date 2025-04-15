Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
240,42
Экономия при брони: -20,42 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
381,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
540,00
Экономия при брони: -85,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
570,00
Экономия при брони: -103,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
250,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
360,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
516,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
248,51
Экономия при брони: -10,70 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
361,85
Экономия при брони: -39,09 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
545,90
Экономия при брони: -80,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
245,66
Экономия при брони: -12,33 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,71
Экономия при брони: -34,73 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
529,98
Экономия при брони: -28,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
232,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
397,80
Экономия при брони: -42,20 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -101,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
250,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
360,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
516,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
250,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
360,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
516,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,30
Экономия при брони: -54,70 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -101,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
247,27
Экономия при брони: -9,46 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
360,04
Экономия при брони: -13,69 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
569,22
Экономия при брони: -19,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,60
Экономия при брони: -45,30 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -54,50 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -101,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
243,59
Экономия при брони: -13,24 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
372,48
Экономия при брони: -40,69 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
552,41
Экономия при брони: -61,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
265,29
Экономия при брони: -10,57 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
360,63
Экономия при брони: -52,43 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
533,69
Экономия при брони: -78,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
250,57
Экономия при брони: -12,76 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,99
Экономия при брони: -41,61 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
574,52
Экономия при брони: -91,30 грн