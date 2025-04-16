Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
247,03
Экономия при брони: -9,22 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
430,05
Экономия при брони: -13,98 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
542,64
Экономия при брони: -64,52 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
255,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -53,60 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,20
Экономия при брони: -88,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
270,03
Экономия при брони: -15,31 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,07
Экономия при брони: -48,13 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
543,22
Экономия при брони: -69,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,80
Экономия при брони: -41,60 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
418,30
Экономия при брони: -61,80 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,50
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
252,26
Экономия при брони: -14,45 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
367,31
Экономия при брони: -53,40 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
543,58
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
255,11
Экономия при брони: -17,30 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
371,46
Экономия при брони: -57,55 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
549,71
Экономия при брони: -59,33 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
255,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
418,30
Экономия при брони: -61,80 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,50
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
255,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,10
Экономия при брони: -53,60 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
616,70
Экономия при брони: -100,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
280,90
Экономия при брони: -46,70 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
410,30
Экономия при брони: -53,80 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
605,50
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
249,37
Экономия при брони: -16,04 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
373,25
Экономия при брони: -52,60 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
600,82
Экономия при брони: -99,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Магне-B6® раствор для перорального применения ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
252,29
Экономия при брони: -14,48 грн
Магне-B6® таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
373,37
Экономия при брони: -40,53 грн
Магне-B6 Антистресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Опелла Хелскеа Украина
554,19
Экономия при брони: -78,97 грн