в случае острого диспноэ (затруднение дыхания), которое быстро прогрессирует, следует немедленно обратиться к врачу.

Как и другие ингаляционные лекарственные средства, Беродуал может вызвать парадоксальный бронхоспазм, который может быть опасным для жизни. В случае возникновения парадоксального бронхоспазма использование Беродуала следует прекратить и заменить альтернативной терапией.

Состояния, при которых Беродуал следует применять только после тщательной оценки риска/пользы, особенно если доза выше рекомендованной:

недостаточно контролируемое течение сахарного диабета;

недавно перенесенный инфаркт миокарда;

миокардит;

тяжелые органические заболевания сердца или сосудов (особенно при наличии тахикардии);

гипертиреоз;

феохромоцитома;

применение сердечных гликозидов;

тяжелая и нелеченная АГ;

аневризма.

При применении симпатомиметических лекарственных препаратов, включая Беродуал, могут выявлять сердечно-сосудистые эффекты. Постмаркетинговые данные и публикации в литературе свидетельствуют о единичных случаях ишемии миокарда, связанной с β-агонистами. Пациентов с основным заболеванием — тяжелой болезнью сердца (например ИБС, аритмия или тяжелая сердечная недостаточность), которые получают Беродуал, необходимо предупредить, чтобы они обратились за медицинской помощью при ощущении боли в грудной клетке или других симптомах ухудшения работы сердца. Необходимо уделять внимание оценке таких симптомов, как диспноэ и боль в грудной клетке, поскольку они могут быть дыхательного или сердечного происхождения.

Беродуал, как и другие антихолинергические средства, следует с осторожностью применять у пациентов:

со склонностью к развитию узкоугольной глаукомы;

с обструкцией мочевыводящих путей (например с доброкачественной гиперплазией предстательной железы или интравезикальной обструкцией);

с почечной недостаточностью;

с печеночной недостаточностью.