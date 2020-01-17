Беродуал® (Berodual®) (31984) - инструкция по применению ATC-классификация
Беродуал инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Беродуал содержит 2 активных бронхолитических ингредиента: ипратропия бромид, оказывающий антихолинергическое действие, и фенотерола гидробромид, который является β-адреномиметиком.
Ипратропия бромид — четвертичное аммониевое соединение с антихолинергическими (парасимпатолитическими) свойствами. Он ингибирует вагусные рефлексы как антагонист ацетилхолина — медиатора, обеспечивающего передачу импульса блуждающего нерва. Антихолинергические средства предотвращают повышение внутриклеточной концентрации Са++, которое возникает в результате взаимодействия ацетилхолина с мускариновыми рецепторами гладких мышц. Высвобождению Ca++ способствует вторая система медиаторов, которая состоит из IP3 (трифосфат инозитола) и DAG (диацилглицерола).
Расширение бронхов после ингаляционного введения ипратропия бромида обусловлено преимущественно местным специфическим, а не системным действием препарата.
Фенотерола гидробромид — прямой симпатомиметик, который в терапевтических дозах селективно стимулирует β2-адренорецепторы. При применении в высоких дозах происходит стимуляция β1-адренорецепторов. Связывание β2-рецепторов активирует аденилатциклазу с помощью стимулирующего Gs-протеина. При повышении уровня цАМФ происходит активация протеинкиназы А и фосфорилирования соответствующих белков в клетках гладких мышц. Это, в свою очередь, приводит к фосфорилированию киназы легкой цепи миозина, блокированию гидролиза фосфоинозитида и открытию больших кальцийзависимых калиевых каналов.
Фенотерола гидробромид вызывает релаксацию гладких мышц бронхов и сосудов и защищает от таких стимуляторов бронхоконстрикции, как гистамин, метахолин, холодный воздух и аллергены (реакции немедленного типа). После однократного введения фенотерол блокирует высвобождение бронхоконстрикторных и провоспалительных медиаторов из стволовых клеток. После введения фенотерола в дозе 0,6 мг отмечают улучшение мукоцилиарного клиренса.
При высокой концентрации фенотерола в плазме крови, которая чаще достигается при пероральном или, еще чаще, при в/в введении препарата, отмечают снижение сократительности матки. Также при применении в высоких дозах возможно метаболическое действие препарата: липолиз, гликогенолиз, гипергликемия и гипокалиемия, последнюю вызывает повышение захвата К+, особенно в скелетных мышцах. β-Адренергическое влияние фенотерола на сердце, в том числе ускорение сердцебиения и ЧСС, связано с влиянием фенотерола на сосуды, стимуляцией β2-адренорецепторов сердца, а при применении в супратерапевтических дозах — стимуляцией β1-адренорецепторов. Как и при применении других β-адренергических средств, выявляют удлинение интервала Q–Tc. Для фенотерола в форме дозированного аэрозоля эти показатели являются дискретными и отмечаются при дозах, которые превышают рекомендованные. Однако системное влияние после применения фенотерола при помощи небулайзера (р-р для ингаляций) может быть выше, чем при применении рекомендованных доз дозированного аэрозоля. Клиническая значимость не установлена. Тремор — наиболее частое побочное явление на фоне приема агонистов β2-адренорецепторов. В отличие от влияния на бронхиальные гладкие мышцы, системные эффекты агонистов β2-адренорецепторов на скелетные мышцы приводят к возникновению толерантности.
При одновременном применении двух активных бронходилататоров расширение бронхов происходит путем реализации двух разных фармакологических механизмов. Таким образом, два активных вещества обеспечивают комбинированное спазмолитическое действие на бронхиальные мышцы, что дает возможность широкого терапевтического применения препарата при лечении бронхолегочных заболеваний, которые связаны с нарушением проходимости дыхательных путей. Для эффективного комбинированного действия необходимо очень незначительное количество β-адренергического компонента, что позволяет подбирать режим дозирования препарата индивидуально для каждого пациента и максимально уменьшить количество побочных эффектов.
Фармакокинетика. Терапевтический эффект комбинации ипратропия бромида и фенотерола гидробромида проявляется путем местного воздействия на дыхательные пути. Поэтому фармакокинетика бронходилатации не связана с фармакокинетикой активных ингредиентов препарата.
После ингаляции около 10–39% дозы препарата в целом оседает в легких в зависимости от формы выпуска, методики ингаляции и устройства, а остальные остаются на наконечнике ингалятора, во рту и верхней части дыхательных путей (ротоглотке).
Нет подтверждений того, что фармакокинетика обоих ингредиентов в комбинации отличается от фармакокинетики каждого вещества отдельно.
Фенотерола гидробромид. Та часть, которая проглатывается, метаболизируется до сульфатных конъюгатов. Абсолютная биодоступность после перорального приема является низкой (около 1,5%).
После в/в введения свободный фенотерол и конъюгированный фенотерол достигают 15 и 27% введенной дозы в суточной моче. После ингаляции с помощью дозированного аэрозоля Беродуал около 1% ингалированной дозы выводится в форме свободного фенотерола в суточной моче. Согласно этому установлено, что общая системная биодоступность ингалированных доз фенотерола гидробромида составляет 7%.
Кинетические параметры, характеризующие диспозицию фенотерола, рассчитывали относительно концентрации фенотерола в плазме крови после в/в введения. После в/в введения показатели AUC можно описать по трехкамерной модели, где терминальный T½ составляет около 3 ч. По этой трехкамерной модели ожидаемый объем распределения фенотерола в стабильном состоянии (Vdss) составляет около 189 л (≈2,7 л/кг).
Около 40% препарата связывается с белками плазмы крови. Доклинические исследования на животных показали, что фенотерол и его метаболиты проходят через ГЭБ. Общий клиренс фенотерола составляет 1,8 л/мин, а почечный — 0,27 л/мин.
В исследовании баланса экскреции общий почечный клиренс (2 дня) радиоактивного препарата (в том числе материнского соединения и всех метаболитов) составил 65% дозы после в/в введения, а общий уровень радиоактивности в кале — 14,8% дозы. После перорального приема общий уровень радиоактивности в моче составлял около 39% дозы, а общий уровень радиоактивности в кале — 40,2% дозы в течение 48 ч.
Ипратропия бромид. Кумулятивная почечная экскреция (0–24 ч) ипратропия (материнского соединения) составляла около 46% дозы после в/в введения, <1% — после приема внутрь и около 3–13% — после ингаляционного применения с помощью дозированного ингалятора Беродуал. Исходя из этих данных, общая системная биодоступность после перорального и ингаляционного приема ипратропия бромида составляет, по подсчетам, 2 и 7–28% соответственно. Учитывая это, часть дозы ипратропия бромида, которая проглатывается, значительно не отразится на системном воздействии.
Кинетические параметры, характеризующие диспозицию ипратропия, рассчитаны на основе его концентрации после введения. Отмечают быстрое двухфазное снижение концентрации препарата в плазме крови. Кажущийся объем распределения в стабильном состоянии (Vdss) составляет около 176 л (≈2,4 л/кг). Препарат в минимальной степени (<20%) связывается с белками плазмы крови. Доклинические исследования на животных показывают, что четвертичный амин ипратропий не проходит через ГЭБ.
T½ конечной элиминационной фазы составляет около 1,6 ч. Общий клиренс ипратропия — 2,3 л/мин, почечный клиренс — 0,9 л/мин. После в/в применения около 60% дозы метаболизируется, вероятно, преимущественно в печени путем окисления.
В исследовании баланса экскреции общий почечный клиренс (6 дней) радиоактивного препарата (в том числе материнского соединения и всех метаболитов) составил 72,1% дозы после в/в введения, 9,3% — после приема внутрь и 3,2% — после ингаляционного применения. Общий уровень радиоактивности в кале составил 6,3% дозы после в/в введения, 88,5% — после приема внутрь и 69,4% — после ингаляционного применения. После в/в введения основным путем выведения радиоактивного препарата являются почки. T½ при элиминации радиоактивного препарата (материнского соединения и всех метаболитов) составляет 3,6 ч. Связывание основных метаболитов мочи с мускариновыми рецепторами незначительно, и метаболиты следует считать неэффективными.
Показания Беродуал
профилактика и симптоматическое лечение хронических обструктивных нарушений проходимости дыхательных путей: аллергическая и неаллергическая (эндогенная) БА; астма, вызванная физической нагрузкой, и хронический обструктивный бронхит с эмфиземой и без нее.
При длительной терапии необходимо назначать сопутствующую противовоспалительную терапию.
Применение Беродуал
только для ингаляции с помощью небулайзера.
Лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача, например в условиях стационара.
Лечение в домашних условиях после консультации с опытным врачом может быть рекомендовано пациентам, которым применение в низких дозах β-агонистов быстрого действия, таких как Беродуал Н, аэрозоль дозированный, было недостаточным для облегчения состояния. Лечение дома также может быть рекомендовано пациентам, которым требуется использование небулайзера по другим причинам (например из-за проблем с применением аэрозолей). Или из-за необходимости получения высоких доз для пациентов, знакомых с правилами пользования небулайзером. Терапию всегда следует начинать с минимальной рекомендованной дозы.
Дозу следует подбирать индивидуально в зависимости от тяжести острого эпизода. Применение следует остановить, когда достигнуто уменьшение выраженности симптомов.
Р-р для ингаляций предназначен только для ингаляции с помощью соответствующего небулайзера, и его нельзя принимать перорально.
Для применения рекомендованную дозу необходимо развести физиологическим р-ром (0,9%) до конечного объема 3–4 мл. Разведенный готовый к применению р-р следует вдыхать, пока не будет достигнуто достаточное уменьшение выраженности симптомов.
Разведенный готовый к применению р-р должен быть свежеприготовленным каждый раз перед использованием. Готовый к применению р-р должен быть использован сразу после приготовления; любые остатки разбавленного р-ра необходимо уничтожать. Пациенты должны следовать инструкциям производителя небулайзера.
Рекомендуется вдыхать через мундштук распыленный р-р, предназначенный для применения с помощью небулайзера. При отсутствии мундштука необходимо пользоваться маской, которая плотно прилегает к лицу. Пациенты с предрасположенностью к развитию глаукомы должны особенно тщательно заботиться о защите глаз.
Р-р для ингаляций Беродуал можно применять с помощью различных моделей небулайзеров. Общая доза и доза, которая достигает легких, зависит от используемого небулайзера и может быть выше, чем при применении аэрозоля Беродуал Н, в зависимости от эффективности прибора.
Рекомендуемые режимы дозирования
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Неотложное лечение острых приступов бронхоспазма. В зависимости от тяжести осторого приступа применяют 1,0–2,5 мл Беродуала после разбавления физиологическим р-ром до объема 3–4 мл.
В исключительно тяжелых случаях можно применять до 4 мл Беродуала после разбавления физиологическим р-ром до объема 3–4 мл.
Для профилактики астмы, вызванной физической нагрузкой, или предполагаемого аллергического контакта применяют 0,1–0,2 мл Беродуала, разведенного 2–3 мл физиологического р-ра, если возможно, за 10–15 мин до инцидента.
Дети в возрасте 6–12 лет. Неотложное лечение острых приступов БА. В зависимости от тяжести острого приступа и возраста пациента применяют 0,5–2,0 мл Беродуала после разбавления физиологическим р-ром до объема 3–4 мл.
Для профилактики астмы, вызванной физической нагрузкой, или предполагаемого аллергического контакта применяют 0,1–0,2 мл Беродуала, разведенного 2–3 мл физиологического р-ра, если возможно, за 10–15 мин до инцидента.
Дети в возрасте до 6 лет (с массой тела <22 кг). Учитывая, что информация о применении препарата у этой возрастной группы ограничена, рекомендуется применять препарат в такой дозе только при условии медицинского наблюдения за состоянием пациента: 0,1 мл/кг массы тела (максимум до 0,5 мл) на 1 дозу после разбавления физиологическим р-ром до объема 3–4 мл.
Р-р для ингаляций Беродуал нельзя разводить дистиллированной водой. Беродуал пригоден для сопутствующих ингаляций с препаратом Лазолван, р-ром для ингаляций и перорального применения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к фенотерола гидробромиду, атропиноподобным веществам или другим компонентам препарата, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, тахиаритмия.
Побочные эффекты
большинство нижеприведенных побочных эффектов можно объяснить антихолинергическими и β-адренергическими свойствами Беродуала. Побочные реакции на препарат выявлены на основе данных, полученных в ходе клинических исследований и фармаконадзора в период применения препарата после его регистрации.
Частота случаев согласно Конвенции MedDRA: очень частые (≥1/10); частые (≥1/100, <1/10); нечастые (≥1/1000, <1/100); единичные (≥1/10 000, <1/1000); очень редкие (<1/10 000); неизвестно (невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: единичные — анафилактические реакции*, гиперчувствительность*; неизвестно — пурпура.
Нарушение обмена веществ, метаболизма: единичные — гипокалиемия; очень редкие — повышение уровня глюкозы в крови.
Психические расстройства: нечастые — нервозность; единичные — ажитация, психические изменения.
Психические нарушения проявляются в повышенной возбудимости, гиперактивном поведении, расстройствах сна и галлюцинациях. Это отмечено в основном у детей в возрасте до 12 лет.
Со стороны нервной системы: нечастые — головная боль, тремор, головокружение; неизвестно — гиперактивность.
Со стороны органа зрения: единичные — глаукома*, повышение внутриглазного давления*, нарушение аккомодации*, мидриаз*, нечеткость зрения*, боль в глазах*, отек роговицы*, гиперемия конъюнктивы*, ощущение появления ореола перед глазами*.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечастые — тахикардия, ускоренное сердцебиение; единичные — аритмии, фибрилляция предсердий, суправентрикулярная тахикардия*, ишемия миокарда*; неизвестно — ангинальная боль, вентрикулярная экстрасистолия.
Со стороны дыхательной системы: частые — кашель; нечастые — фарингит, дисфония; единичные — бронхоспазм, раздражение в горле, фарингеальный отек, ларингоспазм*, парадоксальный бронхоспазм* (вызванный ингаляцией), сухость в горле*; неизвестно — местное раздражение.
Со стороны пищеварительной системы: нечастые — тошнота, рвота, сухость в ротовой полости; единичные — стоматит, глоссит, нарушения моторики ЖКТ**, диарея, запор*, отек полости рта*, изжога.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: единичные — крапивница, сыпь, зуд, ангиоэдема*, петехии, гипергидроз*.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: единичные — мышечная слабость, мышечный спазм, миалгия.
Со стороны мочевыделительной системы: единичные — задержка мочи.
Исследования: нечастые — повышение систолического АД; единичные — снижение диастолического АД, тромбоцитопения.
*Побочные явления, не отмеченные во время каких-либо клинических исследований препарата Беродуал. Частота указана по верхней границе 95% доверительного интервала, рассчитанного от общего числа пациентов, получивших лечение в соответствии с Инструкцией ЕС по составлению краткой характеристики лекарственного средства (3/4968=0,00060, что означает «единичные» явления).
**Особенно больные муковисцидозом могут быть более склонными к развитию нарушений моторики ЖКТ при применении ингаляционных антихолинергических лекарственных средств (которые содержатся в препарате Беродуал).
Как и при другой ингаляционной терапии, Беродуал может вызвать симптомы местного раздражения. Наиболее распространенными побочными эффектами, выявленными в ходе клинических исследований, были кашель, сухость во рту, головная боль, тремор, фарингит, тошнота, головокружение, дисфония, тахикардия, учащенное сердцебиение, рвота, повышение систолического АД и нервозность.
Особые указания
в случае острого диспноэ (затруднение дыхания), которое быстро прогрессирует, следует немедленно обратиться к врачу.
Как и другие ингаляционные лекарственные средства, Беродуал может вызвать парадоксальный бронхоспазм, который может быть опасным для жизни. В случае возникновения парадоксального бронхоспазма использование Беродуала следует прекратить и заменить альтернативной терапией.
Состояния, при которых Беродуал следует применять только после тщательной оценки риска/пользы, особенно если доза выше рекомендованной:
- недостаточно контролируемое течение сахарного диабета;
- недавно перенесенный инфаркт миокарда;
- миокардит;
- тяжелые органические заболевания сердца или сосудов (особенно при наличии тахикардии);
- гипертиреоз;
- феохромоцитома;
- применение сердечных гликозидов;
- тяжелая и нелеченная АГ;
- аневризма.
При применении симпатомиметических лекарственных препаратов, включая Беродуал, могут выявлять сердечно-сосудистые эффекты. Постмаркетинговые данные и публикации в литературе свидетельствуют о единичных случаях ишемии миокарда, связанной с β-агонистами. Пациентов с основным заболеванием — тяжелой болезнью сердца (например ИБС, аритмия или тяжелая сердечная недостаточность), которые получают Беродуал, необходимо предупредить, чтобы они обратились за медицинской помощью при ощущении боли в грудной клетке или других симптомах ухудшения работы сердца. Необходимо уделять внимание оценке таких симптомов, как диспноэ и боль в грудной клетке, поскольку они могут быть дыхательного или сердечного происхождения.
Беродуал, как и другие антихолинергические средства, следует с осторожностью применять у пациентов:
- со склонностью к развитию узкоугольной глаукомы;
- с обструкцией мочевыводящих путей (например с доброкачественной гиперплазией предстательной железы или интравезикальной обструкцией);
- с почечной недостаточностью;
- с печеночной недостаточностью.
Имеются сообщения об отдельных случаях осложнений со стороны органа зрения (мидриаз, повышение внутриглазного давления, узкоугольная глаукома, боль в глазах), возникавших в результате попадания в глаза аэрозоля ипратропия бромида или его комбинации с β2-агонистами.
Внимание! Пациентов следует подробно инструктировать о правилах применения препарата Беродуал, р-ра для ингаляций. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания препарата в глаза.
Признаки острого приступа узкоугольной глаукомы включают: боль в глазах или дискомфорт; нечеткость зрения; ощущение появления ореола; ощущение появления цветных пятен перед глазами; покраснение глаза в виде конъюнктивальной или корнеальной гиперемии.
При появлении вышеуказанных симптомов в любом сочетании следует начать лечение глазными каплями, которые способствуют сужению зрачка, и немедленно обратиться за специализированной медицинской помощью.
Больные муковисцидозом могут быть более склонны к развитию нарушений моторики ЖКТ при применении препарата.
Длительное применение. У пациентов с БА Беродуал следует применять только в случае необходимости. У пациентов с легкими формами ХОЗЛ лечение «по требованию» (симптоматическое) может быть более целесообразным, чем регулярное применение.
Следует помнить о необходимости применения или усиления противовоспалительной терапии для контроля за воспалительным процессом дыхательных путей и для предотвращения ухудшения контроля за заболеванием у пациентов с БА или со стероидозависимыми формами ХОЗЛ.
Регулярное применение повышенных доз препарата, содержащего β2-агонисты, например Беродуала, для купирования симптомов бронхиальной обструкции может вызвать ухудшение контроля за течением заболевания.
В случае усиления бронхиальной обструкции простое повышение в течение длительного времени дозы β2-агонистов, в том числе Беродуала, выше рекомендованной, не только не оправдано, но и опасно. Для предотвращения ухудшения течения заболевания, угрожающего жизни, следует рассмотреть вопрос о пересмотре плана лечения пациента и адекватной противовоспалительной терапии ингаляционными кортикостероидами.
Сообщалось о нескольких случаях повышения риска серьезных осложнений основного заболевания, а также о летальных случаях при длительном лечении пациентов с БА чрезмерно высокими дозами ингаляционных β2-симпатомиметиков без достаточной противовоспалительной терапии. Причинно-следственная связь не была полностью объяснена. Однако адекватная противовоспалительная терапия имеет жизненно важное значение.
Другие симпатомиметические бронходилататоры следует назначать одновременно с препаратом Беродуал только под медицинским наблюдением (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Из-за применения высоких доз β2-агонистов может возникнуть потенциально серьезная гипокалиемия (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). При низком начальном уровне калия рекомендуется контролировать уровень калия в крови. Возможно повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому следует контролировать уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом.
В очень редких случаях после приема Беродуала могут сразу развиться такие реакции гиперчувствительности, как крапивница, ангионевротический отек, сыпь, бронхоспазм, ротоглоточный отек и аллергические реакции.
Препарат содержит консервант бензалкония хлорид и стабилизатор динатрия эдетат дигидрат. Указанные компоненты могут вызвать бронхоспазм у пациентов с гиперреактивными дыхательными путями.
Применение Беродуала может привести к положительным результатам анализов на допинг.
Период беременности и кормления грудью. В данных доклинических исследований не выявлено негативного влияния фенотерола и ипратропия на беременность. Однако необходимо соблюдать обычные меры предосторожности в связи с применением лекарственных средств в период беременности. Следует учитывать ингибирующее влияние фенотерола на сократительную функцию матки.
Применение β2-симпатомиметиков в конце беременности или в высоких дозах может негативно повлиять на младенца (тремор, тахикардия, колебания уровня глюкозы в крови, гипокалиемия).
Фенотерола гидробромид проникает в грудное молоко. Данные о проникновении ипратропия в грудное молоко отсутствуют. Однако, учитывая тот факт, что много лекарственных средств проникает в грудное молоко, следует с осторожностью назначать Беродуал в период кормления грудью.
Данные о влиянии на фертильность для комбинации ипратропия бромида и фенотерола гидробромида отсутствуют. Доклинические исследования с индивидуальными компонентами ипратропия бромидом и фенотерола гидробромидом показали отсутствие нежелательных воздействий на фертильность.
Дети. Беродуал применяют в педиатрической практике. Детям в возрасте до 6 лет препарат назначают только при условии медицинского наблюдения за состоянием пациента.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Исследований не проводили. Пациентов следует предупредить о вероятности появления нежелательных реакций, таких как головокружение, тремор, нарушение аккомодации, мидриаз и нечеткость зрения, при применении Беродуала. Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В случае возникновения любого из побочных эффектов пациенту следует избегать потенциально опасной деятельности.
Взаимодействия
длительное сопутствующее применение препарата Беродуал с другими антихолинергическими препаратами не изучали и поэтому не рекомендуется.
Одновременное назначение нижеуказанных лекарственных средств/классов лекарственных средств может повлиять на эффективность применения Беродуала.
Усиление эффекта и/или повышение риска побочных реакций:
- другие β-адренергические средства (все пути введения);
- другие антихолинергические средства (все пути введения);
- ксантиновые производные (например теофиллин);
- противовоспалительные средства (кортикостероиды);
- ингибиторы моноаминоксидазы;
- трициклические антидепрессанты;
- галогенизированные углеводородные анестетики (например галотан, трихлорэтилен и энфлуран). Особенно они могут усиливать влияние на сердечно-сосудистую систему.
Снижение эффекта: одновременное назначение блокаторов β-адренорецепторов.
Другие возможные взаимодействия. Гипокалиемия при применении агонистов β2-адренорецепторов может усиливаться одновременной терапией ксантиновыми производными, кортикостероидами и диуретиками. Этот факт следует учитывать, особенно при лечении пациентов с тяжелыми формами обструкции дыхательных путей.
Гипокалиемия может повышать риск возникновения аритмий у пациентов, которые получают дигоксин. Кроме того, гипоксия может усиливать влияние гипокалиемии на сердечный ритм. В таких случаях рекомендуется проводить мониторинг уровня калия в крови.
Риск острого приступа глаукомы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) повышается как при попадании в глаза распыленного ипратропия, так и при применении в комбинации с β2-агонистами.
Также лечение препаратом Беродуал может снизить гипогликемический эффект противодиабетических лекарственных средств. Однако это ожидается только при высоких дозах, которые обычно применяются для системного введения (в форме таблеток или инъекций/инфузий).
Если планируется применение ингаляционных анестетиков, следует принять во внимание, что необходимо прекратить применение фенотерола минимум за 6 ч до начала анестезии.
Передозировка
симптомы. В зависимости от длительности передозировки могут наблюдаться такие побочные реакции, типичные для β2-адренергических средств: приливы, легкое головокружение, головная боль, тахикардия, учащенное сердцебиение, аритмия, артериальная гипотензия или даже шок, АГ, беспокойство, боль в грудной клетке, возбуждение, возможна экстрасистолия и сильный тремор в пальцах, а также во всем теле. Может развиться гипергликемия. Возможны жалобы со стороны ЖКТ, в том числе тошнота и рвота, особенно после пероральной передозировки.
При применении фенотерола в дозах, превышающих рекомендуемые по показаниям для Беродуала, отмечали метаболический ацидоз, а также гипокалиемию.
Симптомы передозировки ипратропия бромида (ощущение сухости во рту, нарушение визуальной аккомодации) являются слабыми из-за очень низкой системной доступности ипратропия, применяемого ингаляционно.
Лечение. Лечение Беродуалом должно быть прекращено. Следует учитывать кислотно-щелочной баланс и электролитный мониторинг. Введение седативных препаратов, транквилизаторов, в тяжелых случаях — интенсивная терапия, включающая госпитализацию. Как специфический антидот можно использовать блокаторы β-адренорецепторов, желательно селективные блокаторы β1-адренорецепторов. Однако необходимо учитывать возможное усиление бронхиальной обструкции под действием блокаторов β-адренорецепторов и тщательно подбирать дозу для пациентов с БА или ХОЗЛ ввиду риска развития острого бронхоспазма, который может быть летальным.
Рекомендовано проводить контроль сердечной деятельности, а именно — ЭКГ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.