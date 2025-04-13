Киев (адрес не указан)
Доступно в 926 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
445,60
Экономия при брони: -18,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
434,74
Экономия при брони: -46,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
433,39
Экономия при брони: -59,34 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
427,02
Экономия при брони: -40,55 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
449,06
Экономия при брони: -68,25 грн