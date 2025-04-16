Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
465,40
Экономия при брони: -50,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
442,46
Экономия при брони: -53,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
439,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
432,81
Экономия при брони: -25,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
435,20
Экономия при брони: -47,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
441,54
Экономия при брони: -37,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,00
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
460,49
Экономия при брони: -56,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
461,34
Экономия при брони: -50,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
445,10
Экономия при брони: -30,00 грн