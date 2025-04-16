Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
480,62
Экономия при брони: -46,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
465,40
Экономия при брони: -41,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
444,14
Экономия при брони: -23,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
467,30
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
464,31
Экономия при брони: -63,62 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
472,76
Экономия при брони: -72,07 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
443,20
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
431,40
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
443,00
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
426,42
Экономия при брони: -64,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
435,96
Экономия при брони: -41,84 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
427,78
Экономия при брони: -51,15 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim