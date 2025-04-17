Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
430,06
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
465,40
Экономия при брони: -45,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
420,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
477,52
Экономия при брони: -61,88 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
440,52
Экономия при брони: -32,67 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
451,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
461,95
Экономия при брони: -67,81 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,90
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
461,60
Экономия при брони: -48,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
477,76
Экономия при брони: -70,82 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
446,80
Экономия при брони: -26,80 грн