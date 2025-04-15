Львов (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
437,30
Экономия при брони: -26,56 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
418,90
Экономия при брони: -3,70 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
418,70
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
449,20
Экономия при брони: -34,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
471,08
Экономия при брони: -44,69 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
469,23
Экономия при брони: -44,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,80
Экономия при брони: -33,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
449,20
Экономия при брони: -34,00 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,80
Экономия при брони: -33,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim