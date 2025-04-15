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Беродуал® (Berodual®)

Беродуал® (Berodual®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 260 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
387,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
373,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
437,30
Экономия при брони: -26,56 грн
410,74 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
359,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
418,90
Экономия при брони: -3,70 грн
415,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
391,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
369,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
404,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
394,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
418,70
Экономия при брони: -3,50 грн
415,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
449,20
Экономия при брони: -34,00 грн
415,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
375,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
471,08
Экономия при брони: -44,69 грн
426,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
469,23
Экономия при брони: -44,80 грн
424,43 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
364,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,80
Экономия при брони: -33,60 грн
415,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
449,20
Экономия при брони: -34,00 грн
415,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
385,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,80
Экономия при брони: -33,60 грн
415,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Беродуал® раствор для ингаляций флакон с капельницей 20 мл №1
Boehringer Ingelheim
359,90 грн
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